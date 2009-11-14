لزوم استفاده از گزارش گلدستون بر ضد اسرائیل/اعراب فریب آمریکا را نخورند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر در مقاله ای با انتقاد از همراهی آمریکا با تجاوزات و اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی بر ضد ملت فلسطین تاکید کرد این گزارش اسرائیل و آمریکا را در سختی و تنگنا قرار داد.

این روزها که هیاهوی رسانه ای درباره گزارش گلدستون که در آن اسرائیل به ارتکاب جنایات علیه مردم بیگناه غزه در جریان جنگ 22 روزه متهم است، فرو کش کرده است.



الرایه، کشورهای عربی و فلسطینی ها را به هوشیاری برای استفاده از فرصت به وجود آمده در صحنه بین المللی فرا می خواند.



این روزنامه همچنین توجه اعراب را به همراهی سران کاخ سفید با تجاوزات و ددمنشی های اسرائیلی ها جلب می کند.



در این مطلب آمده است هر چند اظهارات ریچارد گلدستون رئیس کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره جنگ غزه که در آن آمریکا را به حمایت کورکورانه از اسرائیل متهم کرد چیز جدیدی به پرونده روابط راهبردی آمریکا و همپیمانش اسرائیل نیفزود اما باید به این موضوع با جدیت نگاه کرد؛ چرا که واشنگتن با تمام قوا برای ابطال این گزارش در شورای امنیت با استفاده از حق وتو تلاش می کند تا سران اسرائیلی مورد بازجویی و تحت پیگرد قرار نگیرند و همچنین به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه نشوند.

این روزنامه قطری درادامه تاکید می کند: حمایت کورکورانه کاخ سفید از جنایات جنگی اسرائیل علیه فلسطینی ها واعراب مختص یک دولت در آمریکا نمی شود، بلکه همه دولتهای آمریکایی در طول تاریخ از این رژیم و نقض تعهدات آن درقبال روند صلح حمایت کردند.

بنابراین عجیب به نظر نمی آید اگر آمریکا موضعی مخالف با جامعه بین الملل در قبال این گزارش که با صراحت تمام، اسرائیل را برای اولین بار جنایتکار جنگی معرفی کرده ، اتخاد کند.

بالطبع این گزارش، اسرائیل را در شرایطی سخت قرار داده است و چهره واقعی این رژیم را در برابر جامعه بین المللی برملا کرد به ویژه که این گزارش با موضعگیریهای صهیونیستها در برابر تلاشها برای برقراری روند صلح همزمان شد.

همان موضعگیریهایی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با آن همراه شد و اعلام کرد توقف شهرک سازی نباید به عنوان شرطی برای از سرگیری مذاکرات اعلام شود و از همین جا می توان به خوبی دریافت که موضعگیری آمریکا واسرائیل در برابر روند صلح، هشداری شوم برای برقراری صلح به شمار می رود.

الرایه همچنین می نویسد: گزارش گلدستون برای اعراب و فلسطینی ها فرصتی با ارزش در صحنه بین المللی با محکوم کردن صریح و آشکار اسرائیل به ارتکاب جنایتهای ضد بشری در نوارغزه فراهم کرد؛ به گونه ای که اسرائیل به دنبال راهی برای خروج از این تنگنا با حداقل خسارت است و این رژیم، گمشده خود را در همپیمان خود یعنی آمریکا یافت که به اعراب سخنانی شیرین تر از عسل می گوید، اما هدف از آن چیز دیگری است.

این روزنامه در پایان اینگونه نتیجه می گیرد؛ بنابراین باید دریافت که موضعگیری آمریکا به مثابه پیامی واضح به کشورهای عربی است مبنی بر اینکه باید هوشیار و بیدار باشند به ویژه که این پیام با موضعگیری کاخ سفید در برابر ادامه روند شهرک سازی که در برابر روند صلح سنگ اندازی می کند، همراه است.

گزارش 547 صفحه ای گلدستون درباره وقایع جنگ غزه که از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و با استفاده از گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده است، به طور آشکار رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایتهای جنگی علیه فلسطینیان متهم کرده است.