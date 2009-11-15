گفتگوی مهر با رئیس سازمان پدافند غیرعامل : تولید سیستم عامل ورژن صفر در کشور/ نظام بانکی فاقد نرم افزار امن است

غلامرضا جلالی که در اولین قسمت گفتگوی خود با خبرگزاری مهر تاکید کرده بود استقلال خود را در فناوری اطلاعات از دست داده ایم در ادامه این گفتگو به تشریح گامهای لازم برای تامین امنیت فناوری اطلاعات پرداخته است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین گام در دولت دهم این است که یک مجموعه مسئولیت حوزه فناوری اطلاعات را به عهده بگیرد.

وی ادامه داد: در دولت نهم و در زمان وزارت دکتر سلیمانی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وی اعتقاد داشت این مباحث به آنها ارتباطی ندارد که این بسیار نامناسب بود اما در حال حاضر مهندس تقی پور این مسئولیت را پذیرفته اند.

جلالی تاکید کرد: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول IT باشد باید در حوزه پایداری و امنیت کار جدی انجام دهد. به نظر من استقلال کشور باید در حوزه فناوری اطلاعات بازگردانده شود.

نیاز به سرور بومی و محلی داریم

وی اضافه کرد: در ارتباط با فناوری اطلاعات باید با فعالیت در مجموعه وزارت ارتباطات، دیتا سنتر ملی، IDC ملی و اینترانت ملی داشته باشیم. یعنی باید در فضای عمومی جهان مرکز ذخیره ای درست کنیم و اطلاعات لازم را روی آن قرار دهیم تا مراکز مختلف کشور با این مرکز ذخیره اطلاعات در ارتباط باشند. در واقع ما نیاز به سرور بومی و محلی داریم که حتی سیستم عامل آن نیز می تواند متفاوت و بومی باشد.

جلالی ادامه داد: اگر عزم راسخی در این زمینه وجود داشته باشد به طور حتم از حداقل استقلال در حوزه فناوری اطلاعات برخوردار خواهیم شد.

تولید سیستم عامل ورژن صفر در کشور

وی اضافه کرد: کشورهای پیشرفته سیستم عامل خاص خود را دارند و ما در کشور نیز باید به این مهم دست یابیم. البته گامهایی برداشته است و اقدامات اولیه برای تولید سیستم عامل متن باز صورت گرفته و موفق شده ایم با همکاری سازمان پدافند غیرعامل سیستم عاملی با ورژن صفر تولید کنیم.

فایر وال باید بومی باشد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر اینکه در بعد سخت افزار نیز باید کاملا امنیتی عمل کنیم به مهر گفت: فایروال باید در کشور بومی باشد زیرا فایر وال غیربومی هیچ ارزشی ندارد و هیچ کنترلی نمی توان داشت. (فایروال وسیله ای است که کنترل دسترسی به یک شبکه را بنابر سیاست امنیتی شبکه تعریف می کند.علاوه بر آن از آنجایی که معمولا یک فایروال بر سر راه ورودی یک شبکه می نشیند لذا برای ترجمه آدرس شبکه نیز بکار گرفته می شود.)

جلالی ادامه داد: ایران باید بتواند به یک فایروال بومی دسترسی پیدا کند که بسیار پیشرفته باشد و در برابر تهاجمات سایبری کاملا پایدار بوده و مورد توجه مرکز امنیتی باشد.

نظام بانکی کشور فاقد نرم افزاری با امنیت بالاست

وی افزود: گام بعدی تولید نرم افزار Database برای نظام بانکی کشور است زیرا نظام بانکی ایران به یک نرم افزار کاملا بومی نیاز دارد. اوراکل آمریکا نباید مورد استفاده قرار گیرد زیرا به هیچ وجه نمی توان کنترل لازم را اعمال کرد.

باید بتوانیم office سیستم عامل بومی خود را داشته باشیم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: اگر وزارت ارتباطات فعال باشد بخش خصوصی هم وارد می شود و آن وقت بر اساس سیستم عاملی که طراحی می کنیم آفیس هم برای بازار داخلی طراحی می شود. آفیسی که بر روی سیستم عامل ورژن صفر نصب خواهد شد. مردم هم به طور حتم هزینه ها را پرداخت خواهند کرد.