علی سرتیپی به خبرنگار مهر گفت: از همان ابتدای ساخت فیلم "نیش زنبور" هدفمان این بود که از سایر فیلمهای کمدی که در سالهای اخیر اکران شده بودند فاصله بگیریم. میخواستیم فیلمی که میسازیم یک فیلم سطحی نباشد و فکر میکنم تا حد زیادی هم موفق شدهایم.
وی افزود: فیلمنامهنویس، کارگردان و بازیگران با یک کار تیمی سعی کردند فیلمی خوب و سطح بالا بسازند. تلاش ما این بود که یک کمدی موقعیت خلق کنیم مدتها است این نوع کمدی در کشور ما فراموش شده و متأسفانه بیشتر آثار طنزی که در سالهای اخیر تولید شدهاند آثاری سطح پایین هستند که برای خنداندن تماشاگران به هر وسیلهای متوسل میشوند.
این تهیهکننده ادامه داد: با وجود فیلمهای کمدی اخیر میخواستیم "نیش زنبور" هم یک اثر متفاوت باشد و هم بتواند مخاطب را راضی نگه دارد و معتقدم موفق بودهایم. روز اول اکران عمومی من خودم به سینما رفتم و واکنش تماشاگران را از نزدیک مشاهده کردم و با دیدن عکسالعملهای آنان فکر میکنم با فیلم ارتباط لازم را برقرار کردهاند. از فروش فیلم هم خیلی راضی هستیم. خوشبختانه هر دو فیلم شرکت فیلمایران در اکران افتتاحیه بیش از 10 میلیون فروش داشتند که نشان میدهد پیشبینیها در مورد این دو محقق خواهند شد.
سرتیپی در مورد بازیگر محور بودن فیلمنامه "نیش زنبور" گفت: بله تا حدودی همینطور است. ما در ابتدا کلیت فیلمنامه را نوشتیم و پس از انتخاب بازیگران فیلمنامه هم قوام بیشتری پیدا کرد. سر صحنه هم بازیگران تأثیرگذار بودند و معتقدم اگر آقای کیانیان نبود شاید این فیلم چیز دیگری از کار در میآمد. به طور کلی تعامل خوب کیانیان، عطاران و مریلا زارعی با کارگردان کمک بسیاری به قوام فیلم کرد.
وی در مورد قابل پیشبینی بودن پایان فیلم افزود: در زمان نگارش فیلمنامه دو نگرش وجود داشت یکی اینکه تماشاگر پایان فیلم را بداند و دیگری اینکه پایان فیلم قابل پیشبینی نباشد. در کل به این نتیجه رسیدیم که این موضوع تفاوت چندانی در این فیلم ندارد و چه بسا مخاطب از حدس زدن پایانبندی فیلم خوشحال هم بشود. در کل برای مخفی نگاه داشتن پایانبندی تلاش نکردیم و نتیجه هم بد نیست.با این حال در فیلم چند نشانی غلطی هم دادهایم اما این دغدغه اصلی نبوده است.
علی سرتیپی در پایان گفت: ما "نیش زنبور" را برای گیشه ساختیم. به طور قطع خواست ما این بود که یک فیلم خوب بسازیم، فیلمی که هم سطحی و مبتذل نباشد و هم در گیشه موفق باشد. اساسا سینما بدون گیشه معنا و مفهومی ندارد. موفقیت در گیشه به معنی این است که فیلم توانسته است تماشاگر را جذب سینما کند. سینما بدون تماشاگر نمیتواند به بقا خود ادامه دهد. به همین خاطر برچسب گیشهای بودن برای یک فیلم برچسب بدی نیست.
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