  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۲۱:۰۲

سومین سفر به فرانسه/

طالبانی دوشنبه در الیزه با سارکوزی دیدار می کند

طالبانی دوشنبه در الیزه با سارکوزی دیدار می کند

رئیس جمهوری عراق دوشنبه هفته جاری در سومین سفر رسمی خود به فرانسه از زمان انتخابش با نیکلاسارکوزی رئیس جمهوری این کشور دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، جلال طالبانی روز دوشنبه در کاخ الیزه با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند.

سفر رسمی طالبانی به فرانسه، برای تقویت روابط دوجانبه انجام می شود.

به گفته منابع عراقی در مذاکرات سارکوزی و طالبانی به روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای پرداخته خواهد شد.

طالبانی در این سفر چهار روزه با مقامهای پارلمان و مجلس سنا دیدار خواهد کرد.

این سومین سفر طالبانی به فرانسه از زمان انتخابش به عنوان رئیس جمهوری عراق در سال 2005  به شمار می رود.
کد مطلب 983211

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها