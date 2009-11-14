طالبانی دوشنبه در الیزه با سارکوزی دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، جلال طالبانی روز دوشنبه در کاخ الیزه با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند.



سفر رسمی طالبانی به فرانسه، برای تقویت روابط دوجانبه انجام می شود.



به گفته منابع عراقی در مذاکرات سارکوزی و طالبانی به روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای پرداخته خواهد شد.



طالبانی در این سفر چهار روزه با مقامهای پارلمان و مجلس سنا دیدار خواهد کرد.



این سومین سفر طالبانی به فرانسه از زمان انتخابش به عنوان رئیس جمهوری عراق در سال 2005 به شمار می رود.

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