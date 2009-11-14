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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۲۰:۴۴

سفرای کشورهای عضو یونسکو با رئیس مجلس دیدار کردند

سفرای کشورهای عضو یونسکو با رئیس مجلس دیدار کردند

جمعی از سفرای کشورهای مختلف در سازمان علمی، فرهنگی سازمان ملل(یونسکو) بعدازظهر امروز شنبه با حضور در مجلس با علی لاریجانی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار علی لاریجانی با تاکید بر اهمیت کار یونسکو در جهان گفت: یونسکو می تواند سازوکار و چارچوب مطمئنی برای تبادل و تعامل فرهنگی و گفتگو میان ملتها ایجاد کند.

وی تصریح کرد: دنیای امروز، خسته از تجربه ها و رفتارهای تند سیاسی و نظامی گری بیش از هر چیز به تعامل مثبت فرهنگی نیازمند است.

وی با بیان اینکه داد و ستد فرهنگی، منطق خاص خود را دارد تصریح کرد: فرهنگها با شیوه های امنیتی و سیاسی قابل تغییری نمی باشند، امروز باید به ریشه های فرهنگی بازگشت و به فرهنگها احترام گذاشت.

لاریجانی با انتقاد از رویکرد برخی قدرتهای جهانی در جهت مشوش ساختن چهره فرهنگ اسلامی بویژه در یکسان سازی مفهوم جهاد با تروریزم گفت: این کار دروغ بزرگی است. این دو مفهوم هیچگونه سنخیتی با یکدیگر ندارد. مفهوم جهاد به معنی دفاع از شئون و حیثیت و تمامیت ارضی یک ملت است و هیچگونه تناسبی با مفهوم تروریسم ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ماهیت انقلاب اسلامی ایران یک ماهیت فرهنگی است افزود: حرکت ملت ایران در انقلاب اسلامی برخاسته از فرهنگ غنی اسلامی بوده است.

لاریجانی در ادامه با ابراز تاسف از اهانت به مقدسات دینی و ادیان و پیامبران الهی به بهانه آزادی بیان توسط برخی رسانه ها، آنرا بسیار ناشایست و ضد فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: برخی نشریه ها سعی در آلوده کردن فضای فرهنگی جهان دارند و یونسکو باید در جهت مقابله با این حرکتهای مخرب و ضد فرهنگی اقدامات جدی انجام دهد.

وی با اشاره به تحولات سالهای اخیر در منطقه بویژه اشغال عراق و افغانستان گفت: عملکرد اشغالگران در این کشورها آسیبهای عمیق فرهنگی ایجاد کرده است.

در ابتدای این دیدار چند تن از سفرای کشورهای مختلف در سازمان یونسکو گزارشی از فعالیتها و اقدامات این سازمان علمی و فرهنگی ارائه دادند و از نقش و فعالیت ایران در این سازمان قدردانی کردند.

کد مطلب 983218

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