سفرای کشورهای عضو یونسکو با رئیس مجلس دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار علی لاریجانی با تاکید بر اهمیت کار یونسکو در جهان گفت: یونسکو می تواند سازوکار و چارچوب مطمئنی برای تبادل و تعامل فرهنگی و گفتگو میان ملتها ایجاد کند.

وی تصریح کرد: دنیای امروز، خسته از تجربه ها و رفتارهای تند سیاسی و نظامی گری بیش از هر چیز به تعامل مثبت فرهنگی نیازمند است.

وی با بیان اینکه داد و ستد فرهنگی، منطق خاص خود را دارد تصریح کرد: فرهنگها با شیوه های امنیتی و سیاسی قابل تغییری نمی باشند، امروز باید به ریشه های فرهنگی بازگشت و به فرهنگها احترام گذاشت.

لاریجانی با انتقاد از رویکرد برخی قدرتهای جهانی در جهت مشوش ساختن چهره فرهنگ اسلامی بویژه در یکسان سازی مفهوم جهاد با تروریزم گفت: این کار دروغ بزرگی است. این دو مفهوم هیچگونه سنخیتی با یکدیگر ندارد. مفهوم جهاد به معنی دفاع از شئون و حیثیت و تمامیت ارضی یک ملت است و هیچگونه تناسبی با مفهوم تروریسم ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ماهیت انقلاب اسلامی ایران یک ماهیت فرهنگی است افزود: حرکت ملت ایران در انقلاب اسلامی برخاسته از فرهنگ غنی اسلامی بوده است.

لاریجانی در ادامه با ابراز تاسف از اهانت به مقدسات دینی و ادیان و پیامبران الهی به بهانه آزادی بیان توسط برخی رسانه ها، آنرا بسیار ناشایست و ضد فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: برخی نشریه ها سعی در آلوده کردن فضای فرهنگی جهان دارند و یونسکو باید در جهت مقابله با این حرکتهای مخرب و ضد فرهنگی اقدامات جدی انجام دهد.

وی با اشاره به تحولات سالهای اخیر در منطقه بویژه اشغال عراق و افغانستان گفت: عملکرد اشغالگران در این کشورها آسیبهای عمیق فرهنگی ایجاد کرده است.

در ابتدای این دیدار چند تن از سفرای کشورهای مختلف در سازمان یونسکو گزارشی از فعالیتها و اقدامات این سازمان علمی و فرهنگی ارائه دادند و از نقش و فعالیت ایران در این سازمان قدردانی کردند.