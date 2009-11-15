۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۸:۲۴

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدارهای فینال و رده بندی سیزدهمین دوره مسابقات جام جهانی نوجوانان جهان و همچنین پیگیری مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و چهارم آبانماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و هفتم ذی القعده سال 1430 هجری قمری و برابر است با پانزدهم نوامبر سال 2009 میلادی.

- سیزدهمین دوره مسابقات جام جهانی نوجوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* کلمبیا - اسپانیا(دیدار رده بندی)
* نیجریه - سوئیس( دیدار فینال)

- مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در شهر امان اردن به پایان می رسد:
گروه A:
* الوصل امارات - باربار بحرین 
گروه B:
* الحسین اردن - السد قطر
* الوحده عربستان - ذوب آهن اصفهان

- رقابت‌های مرحله نهایی مسابقات بین‏المللی بدمینتون آفریقای جنوبی در دو بخش مردان و بانوان امروز در شهر دوربان برگزار خواهد شد.

- تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز در دیداری تدارکاتی با تیم اوشن مارین امارات دیدار می کند، مسابقه ای که در مجموعه ورزشی ایرانیان دبی برگزار می شود.

- رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان امروز در مراکش خاتمه پیدا می کند.

