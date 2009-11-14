نیمه اول عملکرد ضعیفی داشتیم/ امیدوارم این موفقیت ادامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام که پس از پیروزی یک بر صفر عصر شنبه تیم ملی فوتبال کشورمان برابر اردن با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ما در نیمه اول نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم اما با صحبت هایی که مربیان در بین دو نیمه انجام دادند توانستیم شرایط بهتری داشته باشیم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: امیدوارم تیم ملی بتواند با ارائه فوتبالی زیبا و قابل قبول علاوه بر ادامه روند موفقیت ها ، زمینه آشتی ملی مردم با فوتبال را نیز فراهم کنیم. ما در نیمه دوم فوتبال زیبا و قابل قبولی ارائه کردیم که جای امیدواری دارد.

وی در مورد پوشیدن پیراهن شماره 66 نیز گفت: به دلیل اینکه آقای باقری در بازی با سنگاپور و تایلند شماره 6 را پوشیده بود ، کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه تغییر شماره را نداد و به دلیل علاقه ای که به عدد 6 دارم یک 6 دیگر به شماره ام اضافه کردم. با این حال تلاش می کنیم با نامه نگاری این مشکل را هم حل کنیم.

جواد نکونام در پایان ابراز امیدواری کرد تیم ملی بتواند با ادامه این موفقیت ها صعود قدرتمندی به رقابتهای جام ملتهای آسیا داشته باشد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا عصر شنبه با گل دقیقه 72 جواد نکونام برابر اردن به پیروزی رسید.