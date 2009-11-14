بدشانسی و کم دقتی اجازه نداد بیشتر از یک گل به اردن بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی پس از پیروزی یک بر صفر تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل اردن با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ما در نیمه اول بازی مقابل اردن نمایش خوبی نداشتیم و این موضوع متاثر از بازی بسته و دفاعی تیم اردن بود.

وی در ادامه افزود: اردن برای صعود به جام ملتهای آسیا آخرین شانس خود را در بازی مقابل ایران می دید و به همین خاطر با 5 مدافع بازی کرد تا نتیجه را واگذار نکند. بازی مقابل این گونه تیم ها دشوار است اما با نمایش خوبی که در نیمه دوم داشتیم توانستیم دروازه حریف را باز کنیم و به یک پیروزی شیرین دست یابیم.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز خرسندی از برتری این تیم مقابل اردن افزود: ما در دیدار مقابل اردن موقعیت های زیادی داشتیم اما به دلیل بدشانسی و کم دقتی فقط یک گل به ثمر رساندیم.

شجاعی در خصوص عملکرد خود در دیدار مقابل اردن گفت: در این مسابقه سعی کردم در خدمت تیم باشم و تلاش زیادی داشتم. نمی شود گفت صد درصد خوب بازی کردم اما نهایت تلاش خود را بکار گرفتم تا رضایت مربیان را جلب کنم اینکه چقدر در این راه موفق بودم باید مردم و مربیان نظر بدهند.