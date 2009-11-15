به گزارش خبرنگار مهر، ای. او. اسکات منتقد نیویورک تایمز در مطلبی به مناسبت پایان نخستین دهه از هزاره سوم میلادی از میان پنج هزار فیلمی که از سالهای 2000 تا 2009 به نوعی در این روزنامه معتبر آمریکایی معرفی شدهاند، دو فهرست از باکیفیتترین و تاثیرگذارترین فیلمها ارائه و نام چند فیلمساز مهم را ذکر کرده است.
وی در بخشی از مطلب خود درباره فیلمسازان غیر آمریکایی نوشته است: وونگ کار وای، میشائیل هانکه، لارس فن تریر، عباس کیارستمی و ژان پیر و لوک داردن شاید حتی در میان جدیترین علاقمندان فیلم و سینما در آمریکا نامهایی شناختهشده نباشند، اما نام خود را در کتاب سینما به عنوان مهمترین فیلمسازان بینالمللی ثبت کردهاند.
استیون اسپیلبرگ، مارتین اسکورسیزی، کلینت ایستوود، ایتن و جوئل کوئن، گاس ون سنت، رابرت آلتمن، پل تامس اندرسن، پیتر جکسن، اسپایک جونز، اسپایک لی، استیون سودربرگ و تاد هینز از تاثیرگذارترین فیلمسازان هالیوودی و پدرو آلمودوار، دنیس کلر و اولیویه آسایاس هم از مهمترین فیلمسازان غیر هالیوودی 10 سال گذشته بودهاند.
تاثیرگذارترین فیلمهای دهه اخیر از نگاه اسکات عبارتند از "زودیاک" دیوید فینچر، "مصائب مسیح" مل گیبسن، "فارنهایت 911" مایکل مور، سهگانه "ارباب حلقهها" ساخته پیتر جکسن، "فانی ها ها" اندرو بوجالسکی، "باکره 40 ساله" جود اپاتو، "ببر خیزکرده، اژدهای پنهان" آنگ لی، "زندگی سگی" الخاندرو گونزالس ایناریتو، "خاطرات یک زن دیوانه سیاه" تایلر پری و "شرک".
باکیفیتترین فیلمها هم عبارتند از "وال ـ ای" اندرو استنتن و "هوش مصنوعی" استیون اسپیلبرگ، "یی یی" ادوارد یانگ و "جهان" جیا ژانگکه، "عزیز میلیون دلاری" و "نامههایی از ایوو جیما" کلینت ایستوود، "چهار ماه، سه هفته و دو روز" کریستین مونگیو و "کودک" ژان پیر و لوک داردن، "هزارتوی پن" گییرمو دل تورو و "جایی که چیزهایی وحشی هست" اسپایک جونز، "بهترین سالهای جوانی" مارکو تولیو جوردانا، "کابوس داروین" هوبرت سوپر و "عراق تکهتکه شده" جیمز لانگلی، "درخشش ابدی یک ذهن پاک" میشل گوندری و "با او حرف بزن" پدرو آلمودوار، "ساعت 25" و "وقتی سدها شکست" اسپایک لی، "گاسفورد پارک" رابرت آلتمن و "مولاده" عثمان سمبنه.
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