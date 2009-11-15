ایجادعدالت رسانه ای/ توسعه همکاری اعضای اوآنا در زمینه های استراتژیک

احمد مخلص یوسف رئیس خبرگزاری آنتارا اندونزی و رئیس اوآنا در گفتگو با خبرنگار مهر به انتخاب خبرگزاری مهر به عنوان عضو این سازمان در مجمع عمومی اوآنا در جاکارتا در سال 2007 اشاره کرد و گفت: اراده خبرگزاری مهر برای برگزاری نشست اوآنا در تهران نشان داد که این خبرگزاری درباره همکاری با اعضای این سازمان برای تبادل افکار، ایده ها و تقویت همدیگر جدی است و این جدیت ستودنی است.

رسانه های آسیا و اقیانوسیه با اعتباربخشی به اخبار خود، استفاده از ابزارهای جدید رسانه ای، از بین بردن سوء تفاهم های فی مابین و تبادل تجربیات حرفه ای می توانند به ایجاد عدالت رسانه ای در جهان کمک کنند

وی ایجاد تعامل بین خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه و خبرگزاریهای کوچک در مقابل سلطه رسانه ای خبرگزاریهای بزرگ غربی را از اهدف نشست اوآنا عنوان کرد.

رئیس اوآنا، این سازمان را صدای صداهای مردم آسیا و اقیانوسیه عنوان کرد.

مخلص یوسف نشست اوآنا در تهران را برای انتقال تجربیات، روشهای مدیریت رسانه ای و از بین بردن سوء تفاهمها بسیار مفید دانست.

مخلص یوسف راه تقویت رسانه های آسیا و اقیانوسیه را اعتباربخشی به این رسانه ها عنوان کرد و ابراز داشت: رسانه های آسیایی زمانی قوی خواهند بود که معتبرترین رسانه در زمینه اخبار و حوادث مربوط به کشور و منطقه خود باشند.

وی گفت: همان طوری که خبرگزاری آنتارا باید معتبرترین منبع خبری درباره اندونزی باشد، ایرنا و مهر هم باید معتبرترین منابع خبری برای جهان درباره مسائل ایران باشند.

رئیس اوآنا تکنولوژی رسانه ای را یک تهدید ندانست و گفت: پیشرفت رسانه ای در آسیا و اقیانوسیه به پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی بین اعضا وابسته است و تکنولوژی می تواند به عنوان ابزاری برای آگاه کردن دیگران استفاده شود.

رئیس خبرگزاری آنتارا، ایجاد نظم اجتماعی با استفاده از تکنولوژیهای رسانه ای را از مواردی دانست که باعث شده رسانه های این کشور بسیار به توسعه تکنولوژیهای ارتباطی اهمیت دهند.

وی، حرفه ای کردن خبرنگاران بوسیله تبادل خبرنگار، تبادل عکس و خبر و... را از دیگر چالشهای رسانه های آسیا و اقیانوسیه عنوان کرد که باید برای برطرف کردن آن تلاش کرد.

مخلص یوسف، ایجاد تعادل بین خبرگزاریهای کوچک و بزرگ جهان و عدالت رسانه ای در جهان را چالش جدی سازمان های خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه عنوان کرد.

وی به سالانه بودن نشست اوآنا اشاره کرد و آن را برای تقویت همکاریها، ارزیابی کارهای انجام شده و از بین بردن ضعف های گذشته در انجام تعهدات اعضا در زمینه تبادل خبر و عکس مفید دانست.

مخلص یوسف به وب سایت اینترنتی اوآنا نیز اشاره کرد و گفت: وب سایت اینترنتی اوآنا فرصتی برای خبرگزاری های مختلف آسیایی است که بوسیله آن می توانند اخبار و عکس های خبری خود را در آن قرار داده و اخبار را از نگاه بومی در اختیار رسانه های جهانی قرار دهند.

وی به دیدارهای خود با روسای دیگر سازمانهای رسانه ای در اروپا و دیگر مناطق جهان اشاره و همکاری ها بین اعضای اوآنا را ضعیف تر از دیگر اتحادیه های رسانه ای جهان عنوان کرد.

رئیس اوآنا، همکاری های خبری و فنی بین اعضای این سازمان رسانه ای را یادآور شد و خواستار گسترش همکاری ها در زمینه های مدیریتی، تجاری و پاسخگویی به بحرانها برای ماندن در عرصه رسانه ای شد.

وی، عرصه همکاری ها را به دو دسته استراتژیک و تاکتیکی تقسیم کرد و خواستار گسترش همکاری های اعضای اوآنا در زمینه های استراتژیک شد.

رئیس خبرگزاری آنتارا، مطرح ماندن رسانه های بومی عضو اوآنا در عرصه رسانه ای و افکار عمومی کشور، منطقه و جهان را از موضوعات استراتژیکی دانست که باید رسانه های آسیا و اقیانوسیه بهای بیشتری به آن بدهند.

خبرگزاری آنتارا از سال 2003 تا سال 20010 به عنوان رئیس اوآنا انتخاب شده است.

خبرگزاری مهر از جمهوری اسلامی ایران میزبان سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری این سازمان است که نمایندگان 33 خبرگزاری قاره‌های آسیا و اقیانوسیه، مدیران عامل و قائم‌مقام آنها حضور دارند.

این اجلاس صبح امروز یکشنبه با حضور سید محمد حسینی وزیر ارشاد گشایش یافت.