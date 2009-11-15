17 تیم داخلی و خارجی در جام شهید هاشمی نژاد شرکت دارند

اصغر ثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: تیمهای ارمنستان و داغستان و 12 تیم داخلی برای حضور در جام شهید هاشمی نژاد اعلام آمادگی کردند.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات در رده سنی جوانان کشتی آزاد طی روزهای 28 و 29 آبان ماه در بهشهر برگزار می شود.

ثمربخش افزود: بدین منظور تیمهای تهران، لرستان، همدان، گلستان، کردستان، سمنان، کرمانشاه، کرج، خراسان رضوی، قزوین، گیلان، خراسان شمالی برای شرکت در جام شهید هاشمی نژاد اعلام آمادگی کردند.

وی در خصوص تیم مازندران در این پیکارها بیان کرد: هیئت کشتی استان با رایزنی هایی که با روسای شهرستانها داشته با چند تیم پا به این مسابقات گذاشته تا شاهد رقابت تنگاتنگ کشتی گیران خارجی و داخلی در بهشهر باشد.

رئیس هیئت کشتی مازندران اظهار داشت: کشتی گیران پیشکسوت و نامداری چون امامعلی حبیبی در این مسابقات حضور خواهند داشت تا از نزدیک این رقابتها را تماشا کنند.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش هیئت کشتی استان و مسئولان بهشهر از مهدی تقوی قهرمان وزن 66 کیلوگرم در رقابتهای دانمارک در حضور یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی تجلیل می شود.

ثمربخش گفت: به دلیل بین المللی بودن جام شهید هاشمی نژاد، ارمنستان و داغستان تنها میهمانان خارجی بهشهر در هفته آینده خواهند بود که قرار است با یک تیم راهی ایران شوند.