مدیران خبرگزاری پی تی آی هند برای شرکت در اجلاس اوآنا وارد تهران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهاراج کریشان رازدان (Maharaj Krishan Ahmed) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خبرگزاری پی تی آی هند و محمد شکیل احمد (Mohammad Shakeel Ahmed) مدیرکل اداری این خبرگزاری شب شنبه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران شدند و مورد استقبال مسئولان اجرایی نشست اوآنا در تهران قرار گرفتند.

خبرگزاری پرس تراست (PTI) گسترده ترین خبرگزاری هند محسوب می شود. مقر این خبرگزاری در دهلی نو بوده و یک موسسه غیرانتفاعی محسوب می شود. خبرگزاری پی تی آی در حدود دو هزار کارمند و 150 دفتر در سراسر کشور دارد.

پرس تراست هند بلافاصله پس از استقلال هند از استعمار انگلیس در 15 آگوست 1947 توانست جای رویترز و آسوشیتدپرس را در اطلاع رسانی درباره مسائل شبه قاره بگیرد.

پی تی آی اخبار شبه قاره را به زبانهای انگلیسی و هندی در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA از 13 تا 17 نوامبر 2009 برابر با 22 تا 26 آبان ‌ماه به میزبانی خبرگزاری مهر در تهران برگزار می‌شود.