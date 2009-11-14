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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۲۳:۲۳

اجلاس OANA /

مدیران خبرگزاری پی تی آی هند برای شرکت در اجلاس اوآنا وارد تهران شدند

مدیران خبرگزاری پی تی آی هند برای شرکت در اجلاس اوآنا وارد تهران شدند

مدیران خبرگزاری PTI هند برای شرکت در سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی ـ خبری خبرگزاریهای آسیا ـ اقیانوسیه شنبه شب وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهاراج کریشان رازدان (Maharaj Krishan Ahmed) مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خبرگزاری پی تی آی هند و محمد شکیل احمد (Mohammad Shakeel Ahmed) مدیرکل اداری این خبرگزاری شب شنبه وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران شدند و مورد استقبال مسئولان اجرایی نشست اوآنا در تهران قرار گرفتند.

خبرگزاری پرس تراست (PTI) گسترده ترین خبرگزاری هند محسوب می شود. مقر این خبرگزاری در دهلی نو بوده و یک موسسه غیرانتفاعی محسوب می شود. خبرگزاری پی تی آی در حدود دو هزار کارمند و 150 دفتر در سراسر کشور دارد.

پرس تراست هند بلافاصله پس از استقلال هند از استعمار انگلیس در 15 آگوست 1947 توانست جای رویترز و آسوشیتدپرس را در اطلاع رسانی درباره مسائل شبه قاره بگیرد.

پی تی آی اخبار شبه قاره را به زبانهای انگلیسی و هندی در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA از 13 تا 17 نوامبر 2009 برابر با 22 تا 26 آبان ‌ماه به میزبانی خبرگزاری مهر در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 983252

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