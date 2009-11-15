10 رشته دکترا در سال آینده در دانشگاه آزاد واحد بندرعباس دانشجو می پذیرد

شهریار مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: امسال هزار و 800 داشجو ورودی جدید به جمع دانشجویان دانشگاه اضافه شدند که جمعیت دانشجویی داشگاه از 12هزار نفر به 14 هزار نفر افزایش یافت.

وی افزود: در دانشگاه مشکل کمبود استاد داریم که می خواهیم با جذب اساتید این مشکل را حل کنیم و در جذب اساتید هیچ گونه محدودیتی از نظر تعداد برای جذب در دانشگاه نداریم و بر اساس قانون اساتیدی که در مرکز خدمت می کنند باید دارای مدرک دکترا باشند.

مشیری ادامه داد: اکنون 35 رشته در دانشگاه وجود دارد و 15 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 10 رشته در مقطع دکترا به رشته های مورد نیاز استان در سال های آینده اضافه خواهد شد.

وی افزود: رشته های دکترای محیط زیست، معماری، شیلات تایید شده است و چند رشته دیگر هم بزودی اعلام خواهد شد.

مشیری تصریح کرد: دانشگاه در حال ساخت چند طرح برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و افزایش ارائه خدمات به دانشجویان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس یادآور شد: دانشگاه آزاد واحد بندرعباس در آینده ایی نزدیک به یک مرکز تحقیقاتی تبدیل می شود و فقط رشته های دکترا و کارشناسی ارشد در آن فعالیت می کنند و رشته های کاردانی و کارشناسی به شهرستاها منتقل خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: یک تفاهمنامه میان دانشگاه آزاد بندرعباس و دانشگاه پلی تکنیک ایتالیا که دارای رتبه اول استاندارد بین المللی است منعقد و قرار شده دانشجویانی که برای تحصیل به آنجا می روند شهریه را بر اساس نرخ دولتی به دانشگاه بپردازند.

به گفته مشیری در بین کشورهای جهان رقابت شدیدی در بحث علمی وجود دارد و باید در این حوزه به فعالیت بیشتری پرداخت تا از سایر کشورها عقب نمانیم.

وی به برداشتن سوبسیدها در دانشگاه ها نیز انتقاد کرد و افزود: در صورت حذف سوبسیدها دانشجویان که توان مالی بالایی ندارند با مشکل در ادامه تحصیل روبرو خواهند شد.