طرح رصد فرهنگی گامی موثر در جهت حل مشکلات این بخش است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان آیت الله سید یوسف طباطبائینژاد شنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان افزود: با اجرای طرح رصد فرهنگی میتوان معزل و مشکلات موجود در سطح استان را بررسی و پس از رصد، دستگاههای مربوطه به رفع آن بپردازند.
طباطبائینژاد در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از تدوین کنندگان اجرای طرح رصد فرهنگی در سطح استان و با اشاره به اقدامات مفیدی که در این عرصه تحت سرپرستی عباس مقتدایی، رئیس دفتر رصد فرهنگی استان اصفهان انجام شده اظهار داشت: این اقدام در راستای مهندسی فرهنگی میتواند به طور علمی و دسته بندی شده زمینههای حل مشکلات فرهنگی را فراهم کند.
مرکز رصد فرهنگی در اصفهان راهاندازی می شود
همچنین در بخش دیگری از این جلسه استاندار اصفهان با اشاره به اینکه پیش از این اقداماتی در این خصوص در مرکز بررسیهای استراتژیک انجام گرفته گفت: در طرح رصد فرهنگی اصفهان که امروز توسط رئیس دفتر رصد فرهنگی اصفهان مطرح شد شیوهای کاربردی و نگاهی عمیق به معضلات فرهنگی داشته است.
علیرضا ذاکر اصفهانی ادامه داد: در این رصد به بررسی معضل و مشکلاتی پرداخته که پیشتر کمتر مورد توجه بوده است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع قرار بر این است که یکی از مسائل اصلی قابل طرح در سفر استانی رئیس جمهور به اصفهان در زمینه فرهنگی باشد.
معضلات فرهنگی را باید به صورت علمی بررسی کرد
در بخش دیگری از این جلسه رئیس دفتر رصد فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه لازم است به صورت علمی و بر اساس برنامهریزی مسائل و مشکلات فرهنگی را مورد توجه قرار داد و موانع و مشکلات را رفع کنیم، گفت: طرح رصد فرهنگی در چارچوب فضای کلی، مهندسی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
عباس مقتدایی ادامه داد: این طرح با استفاده از اسناد بالادستی و بر مبنای نگاه کاربردی برای شناخت و حل و فصل موضوعات فرهنگی تدوین شده است.
رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی -اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: مرکز رصد فرهنگی بدون آنکه بار جدیدی بر دوش دولت و ارگانهای دولتی فعال در عرصه فرهنگ باشد با استفاده از امکانات موجود در قالب سه کمیته فرهنگ دینی، فرهنگ شهروندی و فرهنگ و هنر به دستهبندی موضوعات و مولفههای فرهنگی میپردازد.
مقتدایی اضافه کرد: در این طرح در جهت شناخت هرچه بهتر این موضوعات در سه مقوله قابلیتها و توانمندیها، تعارضات و چالشها و زیرساختها و ابزارها به دستهبندی مسائل پرداخته و در صورت لزوم در بخش پژوهش نیز در سه عرصه شناخت فرهنگ عمومی، اصلاح فرهنگ عمومی و ارتقاء فرهنگ عمومی اقدام خواهد کرد.
طرح رصد فرهنگی برای نخستین بار در دو سال قبل در شورای فرهنگ عمومی اصفهان مطرح شد و پس از مدتی طولانی تحقیق و پژوهش اکنون آماده اجراست و به همین منظور دفتر رصد فرهنگی استان به عنوان زیر مجموعه دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی تشکیل شد.
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