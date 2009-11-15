طرح رصد فرهنگی گامی موثر در جهت حل مشکلات این بخش است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان آیت الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد شنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان افزود: با اجرای طرح رصد فرهنگی می‌توان معزل و مشکلات موجود در سطح استان را بررسی و پس از رصد، دستگاه‌های مربوطه به رفع آن بپردازند.

طباطبائی‌نژاد در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر از تدوین کنندگان اجرای طرح رصد فرهنگی در سطح استان و با اشاره به اقدامات مفیدی که در این عرصه تحت سرپرستی عباس مقتدایی، رئیس دفتر رصد فرهنگی استان اصفهان انجام شده اظهار داشت: این اقدام در راستای مهندسی فرهنگی می‌تواند به طور علمی و دسته بندی شده زمینه‌های حل مشکلات فرهنگی را فراهم کند.

مرکز رصد فرهنگی در اصفهان راه‌اندازی می شود

همچنین در بخش دیگری از این جلسه استاندار اصفهان با اشاره به اینکه پیش از این اقداماتی در این خصوص در مرکز بررسی‌های استراتژیک انجام گرفته گفت: در طرح رصد فرهنگی اصفهان که امروز توسط رئیس دفتر رصد فرهنگی اصفهان مطرح شد شیوه‌ای کاربردی و نگاهی عمیق به معضلات فرهنگی داشته است.

علیرضا ذاکر اصفهانی ادامه داد:‌ در این رصد به بررسی معضل و مشکلاتی پرداخته که پیشتر کمتر مورد توجه بوده است.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع قرار بر این است که یکی از مسائل اصلی قابل طرح در سفر استانی رئیس جمهور به اصفهان در زمینه فرهنگی باشد.

معضلات فرهنگی را باید به صورت علمی بررسی کرد

در بخش دیگری از این جلسه رئیس دفتر رصد فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه لازم است به صورت علمی و بر اساس برنامه‌ریزی مسائل و مشکلات فرهنگی را مورد توجه قرار داد و موانع و مشکلات را رفع کنیم، گفت: طرح رصد فرهنگی در چارچوب فضای کلی، مهندسی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

عباس مقتدایی ادامه داد: این طرح با استفاده از اسناد بالادستی و بر مبنای نگاه کاربردی برای شناخت و حل و فصل موضوعات فرهنگی تدوین شده است.

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