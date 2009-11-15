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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۸:۳۰

بیستمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه آغاز شد

بیستمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: بیستمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه شنبه شب طی مراسمی در تالار غدیر این شهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این جشنواره که از امروز به مدت چهار روز ادامه خواهد یافت 16 نمایش به اجرا در می آید.

 

در بیستمین جشنواره تئاتر استان کرمانشاه، نمایش های "شب هندوانه" نوشته علی زیستی و به کارگردانی سعید ذبیحی، "تله ویزیون " نوشته عبدالحی شماسی و کارگردانی خسرو خندان، "این قصه سر دراز دارد" نوشته خسرو آرش و کارگردانی خسرو خندان، "اسنخوان ها صدا کند تاخ تاخ"نوشته صحرا رمضانیان و کارگردانی سعید زندی و محمد درند، "فصل صبوری" نوشته محمد خراط زاده و کارگردانی رسول نادری، "مچالگی" به نویسندگی و کارگردانی پوریا بازرگان"، "خانه کاغذی" نوشته حمیدرضا نعیمی و کارگردانی مهدی برومند نیا،" سریر خون" نوشته خسرو امیری و کارگردانی مرتضی اسدی مرام، "خط سوم" نوشته حمیدرضا نعیمی و کارگردانی سعید نوروزی.

 

"ماه در آب" نوشته محمد یعقوبی و کارگردانی جعفر دردانه، "زنی نو" به نویسندگی و کارگردانی رحمان هوشیاری، "غول زنگی قلعه سنگ باران" نوشته جمشید خانیان و کارگردانی مجتبی مرادی، "به آخر کلمات این قصه گوش کن" به نویسندگی و کارگردانی کامران شهلایی،" دیگران" نوشته یوسف میرزایی،  و کارگردانی سمیه مهری، "هذیان" نوشته مرتضی سخاوت و کارگردانی جمال برفی و" آیین باران" به نویسندگی و کارگردانی هواس پلوک، به مدت چهار روز با هم به رقابت می پردازند.

 

این نمایش ها هر روز صبح و عصر در سالن تجربه و تالار غدیر کرمانشاه به  اجرا در می آیند.

کد مطلب 983273

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