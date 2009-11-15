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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۹:۲۵

کاراته جوانان و امیدجهان-مراکش

ناکامی کاراته‌کاهای ایران در دیدار نهایی/مدال نقره برای شهرجردی، گنج‌زاده و جعفری

ناکامی کاراته‌کاهای ایران در دیدار نهایی/مدال نقره برای شهرجردی، گنج‌زاده و جعفری

سومین روز از مسابقات کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان با کسب سه مدال نقره برای تیم کشورمان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت‌ها که در تالار"شاهزاده مولاعبدالله" شهر رباط مراکش جریان دارد، شنبه شب هر سه کاراته کای ایران در دیدار نهایی مغلوب رقبای خود شده و به مدال نقره بسنده کردند.

ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی دیدار نهایی را با نتیجه 3 بر 2 به "مارتینز" از ونزوئلا واگذار کرد و به مدال نقره این بخش رسید. وی برای رسیدن به بازی نهایی با نتایج مشابه 5 بر صفر مقابل "جافرا" از فلسطین، الیبردی" از الجزایر و "مونین" از فرانسه به برتری رسیده و "تاهارا" از ژاپن و "بازان" از مصر را نیز با نتایج مشابه 3 بر2 شکست داده بود.

اما تیم ایران در کومیته نیز دو فینالیست داشت. سجاد گنج‌زاده که در وزن 76+ کیلوگرم دور نخست را استراحت داشت با برتری مقابل "السیاد" از مصر (یک بر صفر)، "دل رو" از انگلستان (3 بریک)، "لاکهل" از فرانسه و "آدوویچ" از مونته نگروو (2 بر یک) راهی دیدار نهایی شده بود در این مرحله با نتیجه 5 بر2 مغلوب "آرانو" از ایتالیا شد و به مدال نقره بسنده کرد.

سومین فینالیسست کاراته ایران در روز سوم این دوره از مسابقات شاهین نقی پور جعفری بود. وی در فینال وزن 57- کیلوگرم با نتیجه 3 بر صفر مقابل "رادوان" از مصر شکست خورد و مدال نقره این وزن را بر گردن آویخت. نقی پور قبل از دیدار پایانی آره ناس" از اسپانیا" (2 بریک)، "عبداله رویحا" از کشور میزبان (7 بر6) و "کارکان" از ترکیه را (2 بر یک) شکست داده بود.

ششمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان که پنجشنبه گذشته در مراکش آغاز شده بود امروز (یکشنبه) به پایان می رسد.

کد مطلب 983276

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