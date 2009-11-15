به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت‌ها که در تالار"شاهزاده مولاعبدالله" شهر رباط مراکش جریان دارد، شنبه شب هر سه کاراته کای ایران در دیدار نهایی مغلوب رقبای خود شده و به مدال نقره بسنده کردند.

ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی دیدار نهایی را با نتیجه 3 بر 2 به "مارتینز" از ونزوئلا واگذار کرد و به مدال نقره این بخش رسید. وی برای رسیدن به بازی نهایی با نتایج مشابه 5 بر صفر مقابل "جافرا" از فلسطین، الیبردی" از الجزایر و "مونین" از فرانسه به برتری رسیده و "تاهارا" از ژاپن و "بازان" از مصر را نیز با نتایج مشابه 3 بر2 شکست داده بود.

اما تیم ایران در کومیته نیز دو فینالیست داشت. سجاد گنج‌زاده که در وزن 76+ کیلوگرم دور نخست را استراحت داشت با برتری مقابل "السیاد" از مصر (یک بر صفر)، "دل رو" از انگلستان (3 بریک)، "لاکهل" از فرانسه و "آدوویچ" از مونته نگروو (2 بر یک) راهی دیدار نهایی شده بود در این مرحله با نتیجه 5 بر2 مغلوب "آرانو" از ایتالیا شد و به مدال نقره بسنده کرد.

سومین فینالیسست کاراته ایران در روز سوم این دوره از مسابقات شاهین نقی پور جعفری بود. وی در فینال وزن 57- کیلوگرم با نتیجه 3 بر صفر مقابل "رادوان" از مصر شکست خورد و مدال نقره این وزن را بر گردن آویخت. نقی پور قبل از دیدار پایانی آره ناس" از اسپانیا" (2 بریک)، "عبداله رویحا" از کشور میزبان (7 بر6) و "کارکان" از ترکیه را (2 بر یک) شکست داده بود.

ششمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جوانان و امیدهای جهان که پنجشنبه گذشته در مراکش آغاز شده بود امروز (یکشنبه) به پایان می رسد.