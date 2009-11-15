به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان که پنجشنبه گذشته با حضور 1144 کاراته کا از 82 کشور جهان رد رباط مراکش آغاز شده بود امروز(یکشنبه) به پایان می رسد.

در روز پایانی این مسابقات شش نماینده ایران به روی تاتامی می روند. در وزن 63- کیلوگرم سجاد حیاتی دو اول با کاراته کایی از انگلستان خواهد رفت ، در وزن 70- کیلوگرم مجتبی زعیم دار باحریفی از استرالیا ور در وزن 70+ کیلوگرم شاهین بلالایی با نماینده ترکیه دیدار می کنند.

همچنین در در رقابتهای کاتای تیمی، تیم ایران با ترکیب سعید عروج زاده، فاضل بشیری و پیمان نظام اسلامی دور نخست استراحت داشته و سپس با برنده اسپانیا و اکوادور مبارزه می کند. کاراته ایران تاکنون سه مدال طلا توسط فداکار، عسگری و حسین پور و سه مدال نقره توسط شهرجردی، گنج زاده و نقی پور دست یافته است.