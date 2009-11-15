اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بانوان کردستانی در جریان برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک دای دوجوکو عنوان سوم را از آن خود کردند . در این رقابتها که به مدت سه روز در تهران برگزار شد تیم استان کردستان پس از تیم های تهران الف و تهران ب، به مقام سوم این دوره از مسابقات دست یافت .

برترین های مسابقات سوارکاری قهرمانی استان کردستان مشخص شدند

نفرات برتر مسابقات اسب سواری قهرمانی استان کردستان که در مجتمع ورزشی سوارکاری تیمن شهر سنندج برگزار شد، مشخص شدند . در این رقابت ها 40 سوار کار مرد در بخش های مارپیچ، پرچم برداری، امداد و کمان گیری به مدت یک روز با هم به رقابت پرداختند . در پایان این مسابقات هادی تیمن، فرزاد زندی، کمال سلیمی زند، هوشمند جعفری، آرام میهمی و شاهین تیمن در بخش های مارپیچ، پرچم برداری ، امداد و کمان گیری عنوان نخست را از آن خود کردند .

ترکیب تیم کشتی آزاد کردستان برای حضور در جام شهدای 28 دی مشخص شد