اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بانوان کردستانی در جریان برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک دای دوجوکو عنوان سوم را از آن خود کردند. در این رقابتها که به مدت سه روز در تهران برگزار شد تیم استان کردستان پس از تیم های تهران الف و تهران ب، به مقام سوم این دوره از مسابقات دست یافت.
برترین های مسابقات سوارکاری قهرمانی استان کردستان مشخص شدند
نفرات برتر مسابقات اسب سواری قهرمانی استان کردستان که در مجتمع ورزشی سوارکاری تیمن شهر سنندج برگزار شد، مشخص شدند. در این رقابت ها 40 سوار کار مرد در بخش های مارپیچ، پرچم برداری، امداد و کمان گیری به مدت یک روز با هم به رقابت پرداختند. در پایان این مسابقات هادی تیمن، فرزاد زندی، کمال سلیمی زند، هوشمند جعفری، آرام میهمی و شاهین تیمن در بخش های مارپیچ، پرچم برداری ، امداد و کمان گیری عنوان نخست را از آن خود کردند.
ترکیب تیم کشتی آزاد کردستان برای حضور در جام شهدای 28 دی مشخص شد
مسابقات انتخابی کشتی آزاد در رده سنی جوانان استان کردستان ویژه جام کشتی شهدای 28 دی با شناخت نفرات برتر در هر وزن به پایان رسید. این مسابقات با حضور 67 کشتی گیر از سطح استان در هشت وزن به مدت یک روز در مجموعه ورزشی آزادی شهر سنندج مرکز استان کردستان برگزار شد. نفرات برتر این دوره از مسابقات در قالب تیم کشتی آزاد جوانان استان در مسابقات بین المللی گرامیداشت شهدای 28 دی سنندج و مسابقات کشوری شرکت می کنند.
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