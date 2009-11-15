توزیع 12 هزار جلد قرآن کریم میان دانش آموزان اهوازی

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در سال گذشته فقط دانش آموزان پایه اول دوره راهنمایی از این کتابهای بهره مند شدند که در برنامه ریزی ها و سازماندهی های وزارت آموزش و پرورش در سال جاری دانش آموزان دوم راهنمایی نیز از این کتابهای قرآن استفاده خواهند کرد.

با توجه به جایگاه رفیع قرآن کریم و نقش آن در امور معنوی بشری و هدایت انسانها، بیان سخنان قرآن متناسب با سن افراد خصوصا دانش آموزان دوره راهنمایی و زمینه جذب در آشنا سازی بهره گیری دانش آموزان از قرآن بررسی طرح همگام با قرآن با جدیت و تلاش همه جانبه کارشناسی آموزش راهنمایی و مدیران مجری طرح مورد توجه قرار گرفت.

بررسی جلسات ماهانه در مدارس مجری طرح با حضور کارشناسان و مدیران مجری طرح، تعیین 20 آیه از جز 11 قرآن کریم در سه روز از هفته، بیان تفسیر ترجمه آیات و داستانهای قرآن در مراسم صبحگاه، نصب روزانه آیات قرائت شده در کلاسها و جایگزینی آیات دیگر در روزهای آتی و طرح تشویق و ترغیب دبیران و دانش آموزان مجری طرح از اقدامات انجام شده در این راستا است.