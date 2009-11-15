تلاش خبرگزاری یونهاپ کره برای تبدیل شدن به شبکه خبری

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش کشوری خبرگزاری یونهاپ، بررسی تحولات اخیر در صنعت و جهان رسانه آغاز شده و صنعت جهانی رسانه دستخوش تغییرات اساسی شده و کرانه میان پخش رادیویی یا تلویزیونی اخبار و چاپ آنها از بین رفته است، در حالی که اینترنت و تجهیزات ارتباطات از راه دور الگوهای جدیدی را برای تجهیزات ارتباطات جمعی به وجود آورده اند.

در ادامه گزارش کشوری خبرگزاری یونهاپ آمده است: دولت کره جنوبی به تازگی ساختار قوانین رسانه ای خود را به منظور بازتاب این تغییرات بنیادین بازسازی کرده است. این قوانین امکان مالکیت متقاطع روزنامه ها و ایستگاه های پخش را تایید کرده و در عین حال به خبرگزاری ها، روزنامه ها، بخشهای ترکیبی و شرکتهای خارجی امکان سرمایه گذاری در شرکتهای پخش رادیو و تلویزیونی را داده است.

دولت کره در صدد است در ماه مارچ به بهترین برنامه ساز، تولید کننده اخبار و شبکه خبری کابلی مجوزهایی را به عنوان جایزه اهدا کند. یکی از گزینه های انتخاب برترین رسانه توسط دولت میزان توانایی آن شرکت به عنوان یک موجودیت جهانی رسانه ای است، به بیانی دیگر تولیدات خبری این پایگاه ها با تولیدات خبری در سطح جهان مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.

خبرگزاری یونهاپ به عنوان کلیدی ترین پایگاه خبری کره جنوبی در تلاش است به این امتیاز با ارزش و تبدیل شدن به یک شبکه خبری دست یابد که در عین حال برای دستیابی به این امتیاز به یاری اعضای OANA نیازمند است.