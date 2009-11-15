مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

زمان انتشار مشخصات ثبت نامی کارشناسی ارشد برای کنترل توسط داوطلبان اعلام شد

تاکید مجلس بر تعیین تکلیف سریع بازداشت شدگان

اصلاح قانون خدمت سربازی تایید نشد



اعتماد:

مواضع نمایندگان درباره تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر؛ انتقاد از تعلل در خواندن گزارش کمیته ویژه

با اظهار نظر کدخدایی رخ خداد؛ ورود شورای نگهبان به بحث مترو

گزارشی از لغو مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش؛ قلعه بانی می ماند یا می رود



ایران :

در نخستین ساعات عرضه از سوی بانک کارگشایی؛ حراج سکه بازار طلا را شکست

دبیر شورای عالی ترافیک: تغییر ساعت کار در پایتخت به تابستان 89 موکول شد

دبیر شورای عالی امنیت ملی: گزارش هسته ای به مجمع تشخیص مصلحت

ابرار:

کمیسیون فرهنگی طرح مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی را بررسی می کند

رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر: سالانه 30 هزار نفر به معتادان کشور اضافه می شود

ابتلای 25 دانش آموز در استان تهران به آنفلوانزای نوع A

عضو جامعه روحانیت: صدا و سیما در حوادث پس از انتخابات کارنامه موفقی ارائه نکرد

ابتکار:

صدا و سیما: رجوع مردم به ماهواره دو برابر شد

در دفاع از مدیریت شهرداری تهران بر مترو؛ قالیباف وارد می شود

ایالات متحده و شبکه سازی اجتماعی وبی؛ ناکامی واشنگتن در حوزه وب علیه تهران

اسرار:

بدون تصویب برنامه پنجم توسعه صورت گرفت؛ بدعت دولت دهم در ارائه بودجه 89 کشور

اوباما در ژاپن: تسلیم تهدیدهای هسته ای پیونگ یانگ نمی شویم

سیاسیون هشدار دادند: بی توجهی به مراجع به سود نظام اسلامی نیست

معاون پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها پیشنهاد کرد: ایجاد دانشگاه تک جنسیتی در دانشگاههای تهران، بهشتی و صنعتی شریف

اطلاعات:

روایت رهبر معظم انقلاب از نخستین دیدار با استاد علامه محمد تقی جعفری

در گفتگوی اختصاصی اطلاعات با رئیس سازمان بورس اوراق بهادار اعلام شد؛ ساختار بورس ایران تغییر می کند

احسان حدادی قهرمان آسیا شد

بهای سکه 11 هزار تومان پایین آمد

تفاهم:

حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانون شد: به جبران خسارت

بررسی اصلاح قانون نظام وظیفه در شورای نگهبان: 14 ایراد قابل رفع

ایران سومین دارنده ناوگان خودروهای گازسوز دنیا

تهران امروز:

در جست و جوی احمدی نژادی دیگر؛ از مشایی تا ثمره هاشمی

دیوار قانون در برابر تصمیم دولت ؛سخنگوی شورای نگهبان هر گونه تغییر در مدیریت مترو را منوط به تصویب مجلس کرد

روی آوردن 40 درصد مردم ایران به ماهواره

جام جم :

تکمیل کابینه شاید امروز

با حضور ضرغامی صورت گرفت؛ تجلیل از تولید کنندگان برتر تجهیزات حوزه فنی رسانه

سخنگوی شورای نگهبان: تغییر مدیریت مترو نیازمند مصوبه مجلس است

جوان:

چشم خزانه داری آمریکا به دنبال اموال بنیاد علوی؛ موج شیعه ستیزی به برج 2320 نیویورک رسید

سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه خبر داد: تقدیر رهبر انقلاب از عملکرد سپاه در مقابله با فتنه

رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا -چین؛ احسان حدادی سومین مدال طلای آسیا را گرفت

جمهوری اسلامی:

اعتراف ارتش آمریکا؛ نظامیان آمریکا در افغانستان خود را باخته اند

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور: تحقیقات پرونده کهریزک در مرحله نهایی است

فرمانده نیروی هوایی ارتش خبر داد: تولید انبوه موشک های حرارتی هوا به هوا در ایران

حمایت:

سرلشکر جعفری خبر داد: تقدیر رهبر معظم انقلاب از عملکرد سپاه در حوادث پس از انتخابات

قیمت سکه کاهش یافت

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد؛ بررسی و تدوین سیاستهای کلی در بخش آمایش سرزمین

حیات نو:

کارشناسان هشدار دادند؛ اختلاف 1.5 میلیونی در آمار بیکاران

در دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکید شد: گرفتار خشونت نمی شویم

هنرمندان نسبت به حوادث آتی در فرهنگستان هنر هشدار دادند؛ فرهنگستان هنر تریبون دولت نیست

خبر:

در چهارمین نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو؛ چینی ها آمدند، ایرانی ها قهر کردند

نتایج نظرسنجی خبر آنلاین نشان می دهد؛ هر سه وزیر رای می آورند

غیبت شش ماهه رئیس دولت؛ احمدی نژاد باز هم به مجمع تشخیص نرفت

خراسان:

بازخوانی 3 سند ویژه تخلف در گمرک

دستور فوری رئیس جمهور برای ردیف بودجه مستقل مشهد هنوز اجرا نشده است

اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره مرجع تعیین مدیریت مترو تهران

دنیای اقتصاد:

با مداخله پنج میلیون سکه ای بانک مرکزی؛ سکه حراج شد حباب ترکید

تغییر ساعات کار فعلا منتفی شد

به دنبال اقتصادهای آمریکا، ژاپن و چین؛ اقتصاد اروپا هم رونق گرفت

سیاست روز:

شرکت های خصوصی یا دولتی؛ برنده ماراتن هدفمند کردن یارانه ها در بورس

گزارش سیاست روز درباره نگرانی از طرح هدفمند سازی یارانه ها؛ مردم نگران نباشند

به رغم درخواست های جهانی برای توقف جنگ؛ ارتش عربستان به بمباران یمن ادامه می دهد

کاروکارگر:

هشدار دیوان عدالت اداری: دستگاههای اجرایی احکام دیوان را اجرا نکنند ابزار انفصال از خدمت را به کار می گیریم

نرخ بیکاری برنامه چهارم به هدف نرسید؛ اختلاف آماری 1.5 میلیون نفری

آیت الله نوری همدانی: هدفمند کردن یارانه ها باید به رفاه اقشار کم درآمد منجر شود

کیهان:

البرادعی فاش کرد: فشار آمریکا به آژانس برای تهیه گزارش علیه ایران

برای مکالمه با حجاج از ایران تماس بگیرید؛ هزینه تماس با تلفن همراه از عربستان 10 برابر ایران است

برای سرکوب شیعیان صعده؛ نظامیان سعودی 10 کیلومتر در خاک یمن پیشروی کردند

همبستگی:

آیت الله العظمی نوری همدانی: باید گرانی و بیکاری در کشور کنترل شود

محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اختیارات قانونی دیوان اعلام کرد: عزل مدیران اجرایی در صورت استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری

قالیباف، شهردار تهران: بزرگترین کتابخانه دیجیتالی در بوستان گفتگو راه اندازی می شود، حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: باید از مصادره مفاخر فرهنگی ایران جلوگیری کرد



همشهری:

ادامه واکنش ها به اظهارات احمدی نژاد؛ کارشناسان و نمایندگان: دولت به وظایف خود عمل کند

دبیر شورای عالی ترافیک: تغییر ساعت کار به سال آینده موکول شد

با افتتاح نمایشگاه یاد یار مهربان؛ شهرداری، هفته کتاب را کلید زد

هدف واقتصاد:

اختلاف آمار 1.5 میلیون نفر؛ نرخ بیکاری برنامه چهارم به هدف نرسید

تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شورای نگهبان

شورای عالی ترافیک: تغییر ساعت کار ادارات و مدارس فعلا منتفی است