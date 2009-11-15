بی توجهی و غفلت چندین ساله در برند سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، میراحمد امیرشاهی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دبیر علمی در چهارمین کنفرانس بین المللی برند گفت: دبیرخانه دائمی کنفرانس برند به منظور حساس نمودن مدیران شرکتها و سازمانها نسبت به اهمیت مدیریت برند و برند سازی به تدریج در حال به بار نشستن است؛ کما این که شمار شرکتها و سازمانهایی که در طول سال گذشته متقاضی مشاوره ارتقای برندشان شده اند به نحو محسوسی افزایش یافته و حتی شرکتها و سازمانهای دولتی نیز خواهان این نوع مشاوره ها شده اند.

وی با اشاره به مطرح شدن برندسازی در شرکتها در چهارمین کنفرانس بین المللی برند، افزود: در این کنفرانس تاکید بر فعالیت ای برند سازی به منظور ایجاد تداعی های خاص برای برند یک شرکت در مقابل برند محصولات آن است و شرکتهای بزرگ است.

امیرشاهی تصریح کرد: این شرکتها بودجه های هنگفتی را صرف این نوع فعالیتهای برند سازی می کنند و در سالهای اخیر، بسیاری از شرکتها که عمدتا درصنعت خرده فروشی و خدمات فعالیت می کنند به علت اینکه به تدریج گونه های متعددی از محصولات را در سبد محصولات و خدمات خود قرار داده اند از این استراتژی برند سازی استفاده می کنند.

وی اظهارداشت: از مسایل مهم دیگر در امر برند سازی، تعریف اهداف نام گذاری برند است که ابتدا باید اهداف نام گذاری را با توجه به معیارهای انتخاب عناصر نمادین برند مشخص کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد : در ابتدای راه هستیم و بی توجهی و غفلت چندین ساله در مورد برند سازی، که هم در سطح شرکتها و هم در سطح کلان کشور به وضوح به چشم می خورد، را باید با سعی و تلاش مضاعف و برنامه ریزی های منسجم جبران کرد.