هدفمندی یارانه ها در بخش صنعت باید مرحله ای اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حبیب الله انصاری در نشست تخصصی نقش نمایشگاه در صنعت و انرژی در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: صنعت لوازم خانگی از صنایع شتاب دهنده در توسعه اقتصادی در دنیا است و تنها صنعتی است که برای صنایع فولاد و پتروشیمی و آلومینیوم ایجاد ارزش افزوده می کند و با تمام مردم در ارتباط است و به همین دلیل جایگاهی در ایجاد تعلق خاطر بین شی و انسان را بوجود می آورد.

دبیر کل ستاد اجرایی انجمن لوازم خانگی ایران گفت: بخشی از انرژی در تولید لوازم خانگی استفاده می شود و در این خصوص با مصرف بی رویه انرژی مواجه هستیم و بنابراین باید با دقت به سمت تولید به صرفه لوازم خانگی با انرژی کمتر هستند حرکت کنیم که این لوازم خانگی نیز انرژی کمی مصرف کنند.

انصاری بیان کرد: در ایران نگاه به بازار داخلی است و نگاه ملی جوابگو نیست و باید نگاه علم گرا و جهانی در تولید صنعتی لوازم خانگی داشت تا راندمان تولیدمان افزایش پیدا کند.

دبیرکل ستاد اجرایی انجمن لوازم خانگی ایران انجام تحقیقات R&D و نگاه نرم افزاری را در صدر اقدامات سخت افزاری مانند تجهیز کارخانجات دانست و افزود: در حال حاضر باید کارخانجات به سمت تولید کیفی بیشتر بروند زیرا تولید بالا بنیه مالی را بالا می برد و دو شاخصه قیمت و کیفیت که تعییین کننده شرایط بازار هستند از این عامل تاثیر می پذیرند.

وی خاطرنشان کرد: ما و دنیا هم اکنون از مبحث نانو فاصله زیادی داریم اما با این وجود اگر تولیدات لوازم خانگی حال حاضر با گذشته را مقایسه کنیم حجم و ابعاد محصولات کاملا فرق کرده یعنی حجم کم شده، انرژی کم مصرف می کند اما کارایی آن بیشتر شده است.

وی افزود: مهر استاندارد ملی کفایت نمی کند و نگاه مصرف کننده با توجه به روند رو به رشد صنایع عوض شده و خدمات بعد از فروش از نکات اصلی است که می تواند جلب مشتری کند و خدمات صرفا نباید بعد از فروش باشد بلکه در تمام موقعیتها باید ارائه شود.

وی هدفمندی یارانه ها را ضروری دانست و گفت: این ضرورت باید تدریجی باشد و حذف یارانه ها در صنعت باید مرحله به مرحله اجرا شود تا اثری بر تولید نگذارد چرا که افزایش هزینه افزایش قیمت کالا است و کاهش قدرت خرید مردم اثر مستقیم آن و نهایتا این موارد منجر به کاهش تولید می شود.

وی در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: واردات غیر قانونی صرفا از طریق قاچاق چمدانی نیست و گاهی نیز به صورت کم اظهاری در گمرک صورت می گیرد و واردات چمدانی نیز صرفا کمک به اقتصاد کلان کشور نیست بلکه کمک نقطه ای به مرز نشینان است.

دبیر کل ستاد اجرایی انجمن لوازم خانگی ایران افزود: برخی کشورها نیز با عملیات دامپینگ کالا حتی کمتر از قیمت تمام شده در بازار هدف خود وارد می کنند تا بازار مصرفی داخل آن کشور را به خود اختصاص دهند و بعد از فروپاشی تولید کننده داخلی و نبود رقیب به تدریج قیمتهای خود را افزایش می دهند و در کشور ما نیز باید دولت با موضوع دامپینگ و قاچاق مبارزه کند و نظارت دقیق داشته باشد.