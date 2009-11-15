اتخاذ تدابیر 16 گانه برای وقوع جهش صادراتی

بابک افقهی در گفتگو با مهر گفت: بر این اساس راهکارهای متنوعی در نظر گرفته شده و دولت نیز منابع مالی مطلوبی را برای اجرای آنها پیش بینی کرده است.

وی تصریح کرد: توسعه حمایتهای غیرمستقیم از بنگاههای صادراتی، تدوین برنامه استراتژیک توسعه برند ملی، افزایش حمایت از برند صادراتی کالا و خدمات، افزایش و تنوع بخشی حمایتهای دولت از صادرات نظیر پوشش سود تسهیلات و هزینه های مربوط به ریسک صادرات ‌از جمله این راهکارها هستند.

به گفته افقهی، سازمان توسعه تجارت ایران در کنار این راهکارها، سعی دارد تا تشریفات گمرکی واردات را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و از امتیاز واردات در مقابل صادرات نیز بهره گیرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: توسعه چتر حمایتی، ارایه امتیازات به بخش تولید و بنگاههای تولیدی و صادراتی و نیز همکاری نزدیک وزارت بازرگانی با کارگروه حمایت از تولید دولت برای استفاده صادرات از امکانات مصوب، اجرای طرح مدیریت کیفیت صادرات و جلوگیری از صادرات کالاهای جعلی و برندهای تقلبی از جمله دیگر راهکارهای در نظر گرفتن شده برای تحقق این جهش صادراتی است.

افقهی تصریح کرد: بر این اساس، وزارت بازرگانی از ورود کالاهای بی کیفیت جلوگیری خواهد کرد و مدیریت موثر واردات را انجام خواهد داد. همچنین بحث توسعه حضور فیزیکی صادرکنندگان برتر در بازارهای هدف در قالب مراکز تجاری و توسعه برنامه های تبلیغی، ترویجی و تبلیغات کالا و خدمات ایرانی نیز پیش بینی شده است.