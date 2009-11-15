حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت حوزه فرهنگ و هنر در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به خبرنگار مهر گفت: تاثیر این لایحه تنها بر حوزه فرهنگ و هنر نیست بلکه بر تمام حوزه‌ها چه شهری و چه روستایی تاثیرگذار است. به همین دلیل برنامه‌ریزی و اجرای این لایحه برنامه‌ریزی کارشناسان را لازم دارد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مطمئنا باید در این زمینه تدابیر درستی اندیشیده شود زیرا اگر برنامه‌ریزی درست نشود بزرگترین ضربه در مرحله نخست بر پیکر فرهنگ به خصوص سینما وارد می‌آید. در دولت دهم رئیس جمهوری در سفرهای استانی اشاره کردند که در برنامه پنج ساله بیشترین توجه به حوزه فرهنگ بوده است.

وی تاکید کرد: باید هدفمند کردن یارانه‌ها به درستی اجرا شود، با همت عالی دولت و همکاری خوب مردم می‌توان حوزه فرهنگ و هنر را ارتقا داد. حذف یارانه‌ها نباید بخش فرهنگی را درگیر مشکلات فراوان کند و عرصه را برای فعالیت هنرمندان این بخش تنگ کند، حذف یارانه‌ها نباید به معنی حذف حمایت دولت از فرهنگ باشد.

این نماینده مجلس وجود زیر ساخت‌ها و بسترسازی برای رشد فرهنگ را ضروری دانست و گفت: ارتقای فرهنگ مقدم بر تمام بخش‌ها و اقدامی اصولی است، جامعه ما تنها نیازمند تولید فیلم نیست و نمی‌توان با تولیدات فراوان فرهنگسازی کرد. بلکه باید اصلاح فرهنگ، زیرساخت‌های فرهنگی و بستر سازی برنامه نخست مدیران باشد.

حسینی افزود: نمایندگان در کمیسیون فرهنگی باید با تدبیراندیشی درست به فکر برنامه‌ای هدفمند باشند تا با حذف یارانه‌ها ضربه بر پیکر هنر و سینما وارد نشود. حوزه‌های فرهنگی اهمیت بالایی دارند و نباید به سادگی از کنار آنها گذشت.