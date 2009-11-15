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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۶

15 هزار کیلومتر از محورهای ارتباطی خوزستان ایمن سازی می شود

15 هزار کیلومتر از محورهای ارتباطی خوزستان ایمن سازی می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خوزستان گفت: با اجرای طرح ضربتی ایمن سازی و افزایش کیفیت در 15هزار کیلومتر از محورهای ارتباطی استان خوزستان آغاز شد.

منوچهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: در ایـن طــرح همه محورهای ارتباطی شهری و روستایی استان زیر پوشش طرحهای ایمن سازی از جمله خط کشی، نصب گارد ریل، لکه گیری، آسفالت و لکه گیری، پاکسازی دهانه پلهای کوچک و بزرگ، تکمیل و تعمیر علائم ایمنی جاده ای و پاکسازی حریم راه ها قرار می گیرند.
 
رحمانی افزود: برای اجرای این طرح 150میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این طرحها برای ارتقای ایمنی راه های برون شهری استان و جلوگیری از بروز تصادفات در استان اجرا می شود، افزود: 54 گروه راهداری تا پایان اسفند امسال راه های مواصلاتی استان را برای ورود مسافران نوروزی و کاروانهای راهیان نور آماده می کنند. 

کد مطلب 983296

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