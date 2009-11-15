15 هزار کیلومتر از محورهای ارتباطی خوزستان ایمن سازی می شود

منوچهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: در ایـن طــرح همه محورهای ارتباطی شهری و روستایی استان زیر پوشش طرحهای ایمن سازی از جمله خط کشی، نصب گارد ریل، لکه گیری، آسفالت و لکه گیری، پاکسازی دهانه پلهای کوچک و بزرگ، تکمیل و تعمیر علائم ایمنی جاده ای و پاکسازی حریم راه ها قرار می گیرند.



رحمانی افزود: برای اجرای این طرح 150میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این طرحها برای ارتقای ایمنی راه های برون شهری استان و جلوگیری از بروز تصادفات در استان اجرا می شود، افزود: 54 گروه راهداری تا پایان اسفند امسال راه های مواصلاتی استان را برای ورود مسافران نوروزی و کاروانهای راهیان نور آماده می کنند.