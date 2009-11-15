به گزارش خبرنگار مهر، مراسم فرش قرمز ویژه اکران عمومی فیلم سینمایی "محاکمه در خیابان" جمعه شب در سینما ناهید با حضور بازیگران، عوامل، جمعی از هنرمندان و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد. این مراسم با اجرای زنده ترانه تیتراژ فیلم سینمایی "حکم" به کارگردانی مسعود کیمیایی توسط رضا یزدانی و پخش عکس‌هایی از صحنه‌های فیلم آغاز شد.

سپس نیما حسنی‌نسب مستند ساز و منتقد سینما و روزنامه‌نگار که اجرای برنامه را بر عهده داشت ضمن تشکر از حاضران به تشریح فعالیت‌های موسسه رسانه‌های تصویری در باره ساخت مستندی از کیمیایی در قالب 10 دی وی دی پرداخت و سپس بخشی از گزیده‌ای 12 دقیقه ای شامل مصاحبه و تصاویری از کیمیایی و گفتگو با دیگر هنرمندان در خصوص همکاری با این کارگردان به نماش درآمد.

در ادامه این مراسم نیکی کریمی، پولاد کیمیایی، شقایق فراهانی، شبنم درویش، نگار فروزنده و دیگر بازیگران و عوامل این فیلم به روی صحنه آمده و پس از گفتن سخنانی کوتاه در باره مسعود کیمیایی و همکاری در این پروژه و دریافت لوح تقدیر با تشویق تماشاگران سن را ترک کردند.

نیکی کریمی بازیگر "محاکمه در خیابان" در سخنانی کوتاه با ابراز خوشحالی از همکاری با کیمیایی گفت : از حضور در این پروژه بسیار خرسندم و بی‌صبرانه منتظر دیدن فیلم هست.

اکبر معززی دیگر بازیگر این فیلم برپایی این مراسم را حرکتی نو در ایران توصیف کرد و افزود: امروز پس از 30 سال شاهد اتفاقی خوشایند در عرصه سینما هستیم و امیدواریم شاهد این اتفاق برای همه همکاران سینمایی باشیم.

تورج منصوری مدیرفیلمبرداری این فیلم گفت: همکاری با مسعود کیمیایی خاطره‌ای خوب و فراموش نشدنی را برایم رقم زد. امیدوارم احساس صمیمیت و همکاری که در گروه وجود داشت در فیلم نمایان باشد و این اثر مورد توجه تماشاگران قرار گیرد.

در ادامه پولاد کیمیایی بازیگر "محاکمه در خیابان" ضمن تشکر از مهر و محبت حاضران گفت: از حضور مردم و محبت آنها انرژی گرفتم و از همه عوامل که در این پروژه همکاری کردند تشکر می‌کنم و به دست پدر بوسه می‌زنم. جای محمدرضا فروتن و حامد بهداد در کنار ما خالی است، برای این دو هنرمند آرزوی موفقیت می‌کنم.

در ادامه مراسم دومین بخش از سه گانه آهنگ‌هایی که رضا یزدانی برای آثار مسعود کیمیایی خوانده بود توسط وی اجرا شده و بخش دیگری از مستند کیمیایی به نمایش درآمد. سپس نیما حسنی نسب به میان سالن آمد واحمدرضا احمدی شاعر و دوست مسعود کیمیایی را به صحنه دعوت کرد.

احمدرضا احمدی ضمن تشکر از حاضران به بیان خاطرات خود با کیمیایی پرداخت و گفت: حضور این جمعیت نشان داد که کیمیایی هنوز محبوب است. مسعود بدترین روزهای زندگی من را همراهی کرد و امروز با افتخار در کنار او از روی فرش قرمز رد شدم . تمام مجموعه شعرهای خود را به کیمیایی تقدیم کرده‌ام و مجموعه آخر با نام "دفترهای سالخوردگی" را با نام مسعود آغاز کرده‌ام.

درادامه مسعود کیمیایی کارگردان "محاکمه درخیابان" با تشویق حاضران به روی صحنه آمد و ضمن تشکر از آنها گفت: در ابتدا از تمامی حاضران خواهش می کنم به دلیل درگذشت عباس شباویز تهیه‌کننده قیصر چند لحظه سکوت کنند. بدون احمد رضا برای من لحظه‌ای به سر نمی‌شود و من هرچه دارم از احمدرضا احمدی است. "محاکمه در خیابان" فیلم خوبی شده و امیدوارم مورد توجه مخاطبان قرارگیرد.

کیمیایی در پاسخ به این سوال که چرا سینما ناهید را برای برگزاری این مراسم انتخاب کردید گفت: جز اینجا جایی را ندارم و این مکان محله من و سینمای ناهید سینمای محله من است این محل و مردم آن همه گذشته من هستند.

سپس مسعود کیمیایی لوح تقدیر خود را از احمدرضا احمدی دریافت کرد و با تشویق بی‌وقفه حاضران به سالن بازگشت. در پایان این مراسم و پس از نمایش فیلم سینمایی "محاکمه در خیابان" ، تصاویر و گفتگوهایی از پشت صحنه فیلم به نمایش درآمد و مراسم با اجرای زنده تیتراژ پایانی با صدای رضا یزدانی به پایان رسید.