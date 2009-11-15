شرکت آبفار گیلان به ارزش 550 میلیون ریال پروژه تحقیقاتی منعقد کرد

سیف الله آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت آبفار گیلان در راستای تکالیف پژوهشی و تحقیقاتی خود و پس از تصویب عناوین پروژه در کمیته تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اقدام به عقد قرار داد این تعداد طرح پژوهشی کرده است.

وی عنوان کرد: بررسی وارزیابی عوامل مؤثر در قیمت تمام شده واقتصاد آب و ارائه راهکارهای اقتصادی کاهش آن در صنعت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان با اعتبار مصوب 150 میلیون ریال و ارزیابی عملکرد ایستگاههای پمپاژ آب وارائه راهکارهای کمینه سازی هزینه ها با اعتبار مصوب 100 میلیون ریال از جمله این پروژههاست.

مدیرعامل آبفار گیلان یاد آورشد: بررسی میزان پارامترهای کیفی خاص در منابع آب زیرزمینی استان گیلان با استفاده از روش GC-GCMS وتعیین روشهای اقتصادی حذف آن با اعتبار مصوب 224 میلیون ریال و بررسی روشهای بهینه سازی شبکه توزیع آب روستایی و ارائه راهکارهای اجرایی با اعتبار مصوب 100 میلیون ریال از دیگر پروژههای تحقیقاتی این شرکت است.

