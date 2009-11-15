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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۷

شرکت آبفار گیلان به ارزش 550 میلیون ریال پروژه تحقیقاتی منعقد کرد

شرکت آبفار گیلان به ارزش 550 میلیون ریال پروژه تحقیقاتی منعقد کرد

رشت - خبر گزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان از انعقاد چهار پروژه تحقیقاتی از سوی این شرکت با اعتبار مصوب بیش از 550 میلیون ریال طی سال جاری در استان خبر داد.

سیف الله آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  شرکت آبفار گیلان در راستای تکالیف پژوهشی و تحقیقاتی خود و پس از تصویب عناوین پروژه در کمیته تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اقدام به عقد قرار داد این تعداد طرح پژوهشی کرده است.

وی عنوان کرد: بررسی وارزیابی عوامل مؤثر در قیمت تمام شده واقتصاد آب و ارائه راهکارهای اقتصادی کاهش آن در صنعت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان با اعتبار مصوب 150 میلیون ریال و ارزیابی عملکرد ایستگاههای پمپاژ آب وارائه راهکارهای کمینه سازی هزینه ها با اعتبار مصوب 100 میلیون ریال از جمله این پروژههاست.

مدیرعامل آبفار گیلان یاد آورشد: بررسی میزان پارامترهای کیفی خاص در منابع آب زیرزمینی استان گیلان با استفاده از روش GC-GCMS وتعیین روشهای اقتصادی حذف آن با اعتبار مصوب 224 میلیون ریال و بررسی روشهای بهینه سازی شبکه توزیع آب روستایی و ارائه راهکارهای اجرایی با اعتبار مصوب 100 میلیون ریال از دیگر پروژههای تحقیقاتی این شرکت است.

کد مطلب 983298

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