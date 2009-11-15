سند کنترل و کاهش طلاق در استان کردستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطالله رحمانی آبیدر در همایش استانی طلاق و پیامدهای آن که در شهر سقز برگزار شد، اظهار داشت: سند کنترل و کاهش طلاق در استان کردستان در راستای شناسایی و بررسی هر چه بهتر این معضل تدوین و به کلیه دستگاه های اجرایی و متولیان این بخش ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت طلاق در استان کردستان به شرایطی نگران کننده رسیده و بر اساس آمارهای موجود، کردستان یکی از استانهای اول کشور در میزان طلاق به شمار می رود که ما وظیفه داریم در راستای مقابله با این پدیده از تمامی امکانات و توانمندی های استان بهره گیری کنیم.

مدیر امور اجتماعی استانداری کردستان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مواردی که در سند کنترل و کاهش طلاق در استان به آن اشاره شده، بررسی همه جانبه موضوع و برگزاری همایشهای این چنین از طریق شیوه های علمی است، که خوشبختانه این مهم مورد توجه مراکز آموزش عالی استان قرار گرفته و امیدواریم که دستاوردهای مشخص و قابل توجهی نیز به دنبال داشته باشد.

رحمانی آبیدر افزود: بررسی علمی مسائل و آسیبهای اجتماعی یکی از بهترین راهکارهای مقابله با آنهاست و تحلیل عمیق و علمی این گونه مسائل و آسیبهای اجتماعی گامی اساسی در جهت شناسایی بسترها و زمینه بروز آسیبها و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

وی بر همکاری و هماهنگی دستگاه های متولی در مباحث اجتماعی در مقابله با آسیبهای مختلف به ویژه طلاق در استان کردستان تاکید کرد و گفت: تمامی دستگاه های اجرایی و سازمان های متولی امور آمادگی خود را برای همکاری بیشتر با مجامع دانشگاهی و پژوهشگران در راستای مقابله با این مسائل را اعلام می کنند.

در ادامه این همایش رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان نیز گزارشی از روند برگزاری همایش استانی طاق و پیامدهای آن را ارائه کرد.

همایش استانی طلاق و پیامدهای آن به همت دانشگاه پیام نور شهرستان سقز و با همکاری استانداری کردستان و معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان به مدت یک روز در شهر سقز برگزار شد.