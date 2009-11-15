صنعت نمایشگاه ایران در مسیر توسعه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سیدی در نشستی با رایزنان بازرگانی کشورهای اسلواکی، لهستان و مجارستان افزود: صنعت نمایشگاهی ایران در سطوح جهانی دارای توانمندی های بسیار شاخصی است که حتی برخی کشورهای منطقه دیگر توان دسترسی به آن را ندارد و به زودی با افزایش برگزاری نمایشگاهی های خارجی ایران، بازارهای هدف ایران وضعیت جدید و منحصر بفردی به خود خواهد گرفت.

رئیس انجمن نمایشگاه های ایران بیان کرد: حضور رسمی کشورهای توانمند صنعتی در نمایشگاه های شاخص و 22 نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران می تواند، نقش بسزایی در توسعه روابط اقتصادی و توسعه تجارت داخلی و خارجی ایران با کشورهای دنیا داشته باشد.

سیدی با اشاره به عضویت دائم ایران در انجمن نمایشگاهی جهان افزود: سطح روابط بین المللی تمامی نمایشگاه های بین المللی ایران در مسیر دسترسی به جایگاه اول نمایشگاه، در سطح آسیاست که این هدف به زودی محقق خواهد شد.

در این نشست سه رایزن بازرگانی کشورهای لهستان، اسلواکی و لهستان به ترتیب هرکدام به بیان نظرات و توانمندی نمایشگاه بین المللی مشهد در مقایسه با سایر نمایشگاه های ایرن از جمله نمایشگاه بین المللی تهران پرداختند.

آنا گاولیک دبیر دوم امور اقتصادی و تجارت سفارت جمهوری لهستان گفت: صنعت نمایشگاه ایران در منطقه جایگاه ویژه دارد و با توجه به پیشرفت صنعت نمایشگاه و به خصوص توانایی های زیربنایی نمایشگاه بین المللی مشهد می توان بیشترین حضور خود را در توسعه روابط تجاری از طریق نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز کرد.

راستیسلاو کریژان، کنسول اسلواکی و سابولچ توتو رئیس بخش اقتصادی و بازرگانی سفارت جمهوری مجارستان نیز در ادامه به توانمندی های صنعتی و اقتصادی کشور های خود پرداختند و صنعت نمایشگاهی ایران را به عنوان دروازه ورود به اقتصاد ایران دانستند.

در ادامه کنسول کشور اسلواکی گفت: اطلاع رسانی و توانایی برگزاری نمایشگاهی در سطح بین المللی موفقیتی است که تنها از طریق تجربه و تخصص به وجود خواهد آمد و می توان با برگزاری رویداد های تجاری دو جانبه توسعه اقتصادی میان کشور ها را بیش از پیش رشد داد.