دو میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری نارس در گلستان قاچاق می شود

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تعداد بچه ماهیان خاویاری قبل از رسیدن به سن بلوغ از سوی صیادان غیرمجاز صید و روانه بازار می شوند.

وی اظهار داشت: قاچاق این مقدار بچه ماهی خاویاری نارس موجب بروز بیش از نیم میلیارد تومان خسارت می شود.

وی خاطرنشان کرد: میزان ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر در سال 55 حدود 350 تن بود که اکنون به حدود 10 تن ماهی خاویاری کاهش یافته است.

به گفته پاسندی، درحال حاضر حدود سه تن ماهیان خاویاری نیز در استان استحصال می شود که این کاهش شدید موجب کاهش امنیتی اقتصادی صیادان شده است.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: برای حفظ ذخایر، ایجاد و راه اندازی مراکز تکثیر و تولید بچه ماهیان خاویاری از مهمترین برنامه هاست.

وی برخورد با عوامل دانه درشت قاچاق و صید غیرمجاز و ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی و اشتغال در مناطق ساحل نشین را از دیگر راهکارها برشمرد.