چالش در رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام/ تغییر نحوه رتبه بندی

دکتر ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آخرین نشستی که برای رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلامی با حضور نماینده این کشورها برگزار شد، مقرر شد دانشگاهها بر اساس موقعیتهای جغرافیایی تقسیم بندی و بحث رتبه بندی بر این اساس انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت انجام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام از دیدگاه وزارت علوم گفت: با توجه به اینکه نگاه وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران به بحث نهادهای منطقه ای نگاه مثبتی است و ما بر این بارو هستیم که این کار حتما باید انجام شود گام برداشتن در این مسیر و انجام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام از سیاستهای وزارت علوم است.

مدیر کل دفتر همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم گفت: در هر حال فرایند رتبه بندی نیز در حال انجام است اما از آنجا که بحث چالشی است و کشورهای دیگر از جمله عربستان خواهان متولی گری و پذیرفتن مسئولیت انجام آن هستند بحث ادامه دارد و ما نیز چانه زنی می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با گفتمانهایی که می شود و ارتباطاتی که متولی این بخش با سازمان کنفرانس اسلامی دارد امیدواریم به نتیجه خوبی برسیم.

به گزارش مهر، بحث رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام از سال 1386 مطرح و جلساتی در این خصوص با کشورهای اسلامی برگزار شد. هدف از اجرای چنین طرحی حمایت بانک توسعه اسلامی از 20 دانشگاه برگزیده رتبه بندی بود تا این دانشگاهها بتوانند در بین دانشگاههای برتر دنیا قرار گیرند.

کشورهای اسلامی ایران را متولی امر اعلام کردند و مرکز رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام نیز با تصویب هیئت دولت و زیر پوشش سازان کنفرانس اسلامی در کشور راه اندازی شد.

از زمان مطرح شدن بحث رتبه بندی بارها خبر اعلام دانشگاههای برتر اسلامی آینده نزدیک منتشر شد اما تاکنون هیچ دانشگاهی به عنوان دانشگاه برتر کشورهای اسلامی معرفی نشده است.