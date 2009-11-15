خبرگزاری یونهاپ خواستار توسعه همکاری با مهر شد/ رشد رسانه های آسیا

چانگ هوکیم مدیرعامل خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال آینده یونهاپ 30 ساله می شود و تصمیم داریم جشن 30 سالگی این خبرگزاری را با شکوه برگزار کنیم.

خبرگزاری یونهاپ برای تعامل، تبادل خبر و گسترش همکاریها با خبرگزاری مهر به عنوان رسانه تاثیرگذار خواستار امضای توافقنامه با این رسانه است

وی تلاش خبرگزاری مهر در گسترش سطح پوشش اخبار و تقویت همکاریها با دیگر خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه را تحسین برانگیز دانست.

کیم با اشاره به علاقه مندی این رسانه برای تعامل با خبرگزاری مهر به عنوان رسانه تاثیرگذار از امضای یک توافقنامه بین مهر و این خبرگزاری کره جنوبی خبر داد و گفت: این توافقنامه برای تبادل خبر و گسترش همکاریها بین دو خبرگزاری بسیار مهم است.

"چانگ هو کیم" مدیرعامل خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در فرودگاه امام خمینی

مدیر عامل خبرگزاری یونهاپ گفتگو درباره چالشهای آینده رسانه های عضو سازمان های خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه را از جمله مواردی دانست که می تواند در نشست تهران مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها تدبیری اندیشیده شود.

مدیرعامل این خبرگزاری شرق دور، تبادل تجربیات یونهاپ با دیگر اعضای اوآنا در زمینه چالشهای جدید رسانه ای مانند چالشهای جدید رسانه به عنوان یک صنعت، به هم پیوستگی بخشهای مختلف رسانه ای در جهان و همچنین تغییر نقش خبرگزاریها در جوامع با توجه به پیشرفتهای فناوریهای چندرسانه ای را از دلایل حضور کشورش در نشست تهران عنوان کرد.

نظام اقتصادی جهان به نفع کشورهای شرقی در حال تغییر است و این موضوع اهمیت اطلاع رسانی در این منطقه را افزایش داده است

کیم درباره تقابل رسانه ای غرب با شرق و تلاش غربی ها برای سلطه رسانه ای بر کشورهای شرقی و آسیایی نیز به مهر گفت: رسانه های آسیایی می توانند با تقویت و گسترش همکاری ها به ویژه با رسانه هایی مثل "مهر" و "یونهاپ" که رسانه هایی به لحاظ وسعت متوسط اما بسیار تاثیرگذارند به منبع اصلی اخبار در منطقه و کشور خود تبدیل شوند و سلطه رسانه های غربی را از بین ببرند یا حداقل کاهش دهند.

وی به تغییر نظام قدرت اقتصادی در جهان از غرب به شرق و تبدیل آسیا به قدرت برتر اقتصادی در آینده نزدیک اشاره کرد و ابراز داشت: تغییر نظام اقتصادی جهان، اهمیت اطلاع رسانی در آسیا را افزایش داده است.

کیم، پوشش اخبار کشورهای آسیایی توسط خبرگزاریهای آسیایی توسط خبرگزاریهای محلی را به نفع مردم منطقه دانست و گفت: اگرچه هنوز بسیاری از اخبار آسیا ابتدا توسط رسانه های غربی به سمع و نظر مردم می رسد اما این موضوع در حال تغییر است و خروجی رسانه های عضو اوآنا نشان می دهد که رسانه های آسیایی روند رو به رشدی دارند.