معاون آموزشی وزارت بهداشت به مهر خبر داد: نحوه شرکت پزشکان خانواده درآزمون دستیاری/ اجرای تغییرات آزمون از سال89

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که امسال واجد شرایط هستند می توانند در سهمیه مازاد مناطق محروم شرکت کنند البته باید مجموع سوابق در مناطق محروم را به طور کامل ارائه دهند.

وی گفت: آزمون دستیاری در دوره سی و هفتم که بهمن ماه امسال برگزار می شود از نظر اصول، ضوابط و چارچوب برگزاری و شرایط داوطلبان همانند سال گذشته خواهد بود و تغییری در آن وجود ندارد.

محققی افزود: مصوبات جدید که در نشست 69 شورای آموزش پزشکی و تخصصی به تصویب رسیده است از سال 89 به بعد اجرایی می شود. یکی از این مصوبات مربوط به MPH پزشک خانواده است که در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به تصویب رسیده و مراحل طراحی اجرایی آن در حال انجام است.

وی اضافه کرد: این دوره شرایط خاص خود را دارد که به موقع و پس از پایان مراحل اجرایی آن اطلاع رسانی می شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اضافه کرد: در صورت اجرایی شدن دوره MPH پزشک خانواده نیز این افراد در قالب سهمیه مازاد مناطق محروم پذیرش خواهند شد.

به گزارش مهر، سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی در 25 رشته تخصصی بالینی و در 30 دانشگاه علوم پزشکی و موسسه وابسته به وزارت بهداشت دانشجوی در روز 29 بهمن ماه 88 برگزار می شود. ثبت نام در این آزمون تا 5 آذر ماه ادامه دارد.