ایران برای راهیابی به بازارهای عراق و افغانستان باید بهتر عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، احمد اصغری در شورای راهبری صنعت و معدن مازندران با اشاره به اینکه کشورهای عراق و افغانستان بازارهای بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی هستند، اظهار داشت: کالاهای ایرانی در حال حاضر با واسطه در این کشورها به دست مصرف کننده می رسد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید استراتژی تجارت و بازار را برای کشور تعیین کند، تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه های برون مرزی و اعزام هیئتهای تجاری به کشورهای بازارهای هدف از راهکارهایی است که می توان کالاهای ایران را معرفی و بازار مورد نظر را پیدا کرد.

به گفته وی، اتاق بازرگانی مازندران تا کنون به کشورهای امارات، تاجیکستان، ارمنستان، آستاراخان روسیه و قزاقستان هیئتهای متعددی اعزام کرده است و سفرای برخی از این کشورها نیز به مازندران سفر کرده اند.

اصغری با اعلام اینکه آخرین هیئتهای اعزامی به بلاروس و ترکمنستان صورت گرفت، یادآور شد: خروج کامیونهای ایرانی دارای مواد فاسد شدنی از مرز باج گیران ترکمنستان بدون نوبت یکی از دستاوردهای سفر اخیر به ترکمنستان بود.

وی افزود: ‌در سالهای اخیر به علت پایین بودن کیفیت بسته بندی بازار ترکمنستان را از دست داده بودیم و در حال حاضر با افزایش چشمگیر کیفیت محصولات و بسته بندی تجارت مازندرانی ها با کشور ترکمنستان در حال رونق گرفتن است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنعت و معدن مازندران گفت: همکاران کشورهای حاشیه خزر به این قضیه که مازندران به زودی در تولید و صادرات صنایع غذایی و بسته بندی غذایی در شمال کشور حرف اول را خواهد زد، اعتراف کرده اند.

وی همچنین از اعزام یک گروه تجاری به کردستان عراق در هفته های گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: این هیئت طی مذاکراتی با مسئولان ارشد تجاری این منطقه دستاوردهای خوبی داشته و آنان نیز خواهان محصولات ایرانی با کیفیت بالا هستند.