لزوم ارائه استراتژی جایگزین در روند صلح عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوریت مصر در مطلبی با اشاره به روند صلح خاورمیانه و سنگ اندازی رژیم صهیونیستی بر سر آن به اظهارات اخیر شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی که سعی می کرد خود را طرفدار صلح خاورمیانه نشان دهد، پرداخت و به طرف عربی در این خصوص گوشزدهایی را ارائه کرد.

به نوشته این روزنامه مصری شیمون پرز اخیرا در اظهاراتی ( عوام فریبانه ) به سرزنش اسرائیل و آمریکا پرداخت و سیاست های این دو طرف را در قبال روند صلح به منزله سنگ اندازی در برابر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین عنوان کرد.

رئیس رژیم صهیونیستی که سعی داشت خود را دلسوز و طرفدار روند سازش نشان دهد، در ادامه گفت : این سیاست های آمریکا و اسرائیل ، ابومازن را مجبور کرد تا اعلام کند که قصد نامزدی مجدد در انتخابات آتی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین ندارد.

البته این اظهارات مبهم ابومازن که در آن حتی به طور مشخص از انتخابات آتی نام نبرد و فقط اشاره کرد که در انتخابات آتی شرکت نخواهد کرد، نیز جای بسی تامل دارد.

شیمون پرز درادامه اظهارات عوام فریبانه که به نوعی می توان از این اظهارات وی توهین به سطح تفکر عربی نیز تحلیل کرد، از ابومازن دفاع می کند و می گوید: ابومازن از 50 سال پیش برای دستیابی به سرانجامی برای درگیری فلسطینی و اسرائیلی تلاش می کند و ادامه می دهد ؛ این معقول و منطقی نیست که موضعگیری های اسرائیل و آمریکا در قبال روند صلح موجب براندازی ابومازن و در حقیقت کنار زدن وی از صحنه شود.

روزنامه جمهوریت مصر با اشاره به این اظهارات، این گونه نتیجه گیری می کند که این ادعاهای مضحک پرز که سعی داشت خود را طرفدار صلح نشان دهد، خود دلیل جدیدی است مبنی بر بی نتیجه بودن و بی فایده بودن روند صلحی که از 20 سال پیش بدون دستیابی به هیچ ثمره ای ادامه دارد.

آن هم روند صلحی که طی آن همه راهکارهای ارائه شده از بین رفته و نادیده گرفته شده و حتی از سوی طرف عربی نیز امتیازاتی به اسرائیل به علت سرکشی های این رژیم و جانبداری آمریکا داده شد.

لذا باید گفت با توجه به این روند شکست خورده 20 ساله، طرف عربی باید به دنبال استراتژی جایگزینی برای روند صلح که جایگاه عربی و فلسطینی را تقویت کند، باشد. واین استراتژی باید به گونه ای باشد که در برابر سنگ اندازی های برخاسته از سیاست آمریکا و اسرائیل مقاومت کند و در نهایت امر منجر به صلحی عادلانه و فراگیر و شرافتمندانه شود.