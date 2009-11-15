ثبت 60 هزار رکورد در دوربین کنترل سرعت لیزری در خوزستان

سیدمحمد حسین مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: منظور از ثبت این میزان رکورد مدیریت سرعت در جاده ها، کاهش حوادث جاده ای و افزایش ضریب ایمنی راننده در محورهای مختلف جاده ای استان است.

مرعشی با اشاره به اینکه ثبت رکورد توسط دوربین های کنترل سرعت لیزری نسبت به سال گذشته 43 درصد رشد داشته است، افزود: بیشتر این رکوردها در محورهای بندر امام - اهواز، اهواز - اندیمشک و اندیمشک - پل زال ثبت شده است.

وی گفت: ثبت این رکورد توسط 26 دوربین کنترل سرعت لیزری به صورت عکس انجام شده است.

معاون حمل و نقل و پایانه های خوزستان با اعلام اینکه این دوربینها با عکس گرفتن مداوم در شبانه روز از محورهای پر تردد و ترانزیتی استان تخلفات رانندگی را ثبت می کنند، افزود: تخلف رانندگان خاطی به نزدیک ترین پلیس راه گزارش داده و نسبت به تلخف راننده آن خودرو رسیدگی می شود.