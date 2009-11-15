محمدرضا رستمی در گفتگو با مهر با اشاره به روند طولانی انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت گفت: قرار بود این شرکت در خرداد ماه سالجاری منحل شود که این امر به شهریور ماه کشیده شد و هنوز هم این شرکت منحل نشده است.

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: قرار بود پس از منحل شدن شرکت کارگزاری سهام عدالت پرتفوی این شرکت به شرکتهای سرمایه گذاری استانی منتقل شود.

وی ادامه داد: در این صورت شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت نیز همچون سایر شرکتها به شرطی که سهامشان آزاد باشد، می توانند وارد بورس شوند و خرید و فروش سهام انجام دهند.

رستمی با بیان اینکه هنوز سهام این شرکتها با توجه به اینکه هنوز هیئت مدیره آنها تشکیل نشده و ترکب پرتفوی مشخص نیست، آزاد نشده است، گفت: اگر سهام این شرکتها آزاد شود، برای خرید و فروش سهامشان در بورس محدودیتی وجود نخواهد داشت.

وی از برنامه ریزی برای پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در بورس خبرداد و تصریح کرد: برای این منظور چندین جلسه نیز برگزار کرده ایم، اما پس از شکل گیری صورتهای مالی و ارائه درخواست این کار صورت خواهد گرفت.

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: برای پذیرش شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران در بورس بحثهایی صورت گرفته است، اما آنها باید درخواست ارائه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از شرکتهای مذکور زیان ده هستند که این شرکتها در بورس پذیرش نخواهند شد.