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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

بورس اعلام آمادگی کرد:

پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس از اعلام آمادگی بورس برای پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت خبرداد.

محمدرضا رستمی در گفتگو با مهر با اشاره به روند طولانی انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت گفت: قرار بود این شرکت در خرداد ماه سالجاری منحل شود که این امر به شهریور ماه کشیده شد و هنوز هم این شرکت منحل نشده است.

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: قرار بود پس از منحل شدن شرکت کارگزاری سهام عدالت پرتفوی این شرکت به شرکتهای سرمایه گذاری استانی منتقل شود.

وی ادامه داد: در این صورت شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت نیز همچون سایر شرکتها به شرطی که سهامشان آزاد باشد، می توانند وارد بورس شوند و خرید و فروش سهام انجام دهند.

رستمی با بیان اینکه هنوز سهام این شرکتها با توجه به اینکه هنوز هیئت مدیره آنها تشکیل نشده و ترکب پرتفوی مشخص نیست، آزاد نشده است، گفت: اگر سهام این شرکتها آزاد شود، برای خرید و فروش سهامشان در بورس محدودیتی وجود نخواهد داشت.

وی از برنامه ریزی برای پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در بورس خبرداد و تصریح کرد: برای این منظور چندین جلسه نیز برگزار کرده ایم، اما پس از شکل گیری صورتهای مالی و ارائه درخواست این کار صورت خواهد گرفت.

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: برای پذیرش شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران در بورس بحثهایی صورت گرفته است، اما آنها باید درخواست ارائه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از شرکتهای مذکور زیان ده هستند که این شرکتها در بورس پذیرش نخواهند شد.   

 

کد مطلب 983327

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