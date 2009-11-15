محصولی مرد کارهای بزرگ/ نامجو مسلط به کار است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با دستور کار رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی ، در دفاع از حمید رضا حاجی بابایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برای دولت دهم خطاب به نمایندگان گفت : حاجی بابایی برای شما شناخته شده هستند ، نیاز به معرفی بنده ندارند و با توجه به اشرافی که دارند به فضل الهی کارهای بسیار خوبی در آموزش و پرورش انجام خواهند داد.

وی ادامه داد : امیداواریم با حضور ایشان بتوانیم هم جامعه فرهنگی را در بالاترین حد رضایت و دلگرمی نگاه داریم و هم با کمک خود آنها تحولات آموزشی و پرورشی را به انجام برسانیم.

رئیس جمهور در دفاع از صادق محصولی برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز گفت : ماموریت گسترش تامین اجتماعی، رفع فقر، تلاش در توزیع عادلانه اهداف وزارت رفاه است. همان چیزی که شما و بنده براییش دل می سوزانیم و تصمیمات ما متمرکز بر آن است.

وی ادامه داد : حوزه ماموریت های وزارت رفاه بسیار گسترده و متنوع است ، لایحه هدفمند کردن یارانه ها که امیدواریم با رفع یکی دو نقطه به زودی در اختیار دولت قرار بگیرد، کار و مسئولیت را در این وزارتخانه چند برابر خواهد کرد. نقطه ثقل تحمل این بار وزارت رفاه است.

احمدی نژاد گفت: امیدواریم با کمک هم بتوانیم هم هدفمند کردن یارانه ها را پیش ببریم و هم در جهت اهداف وزارتخانه کارهای بزرگی انجام بدهیم و بتوانیم بیمه همگانی تمامین اجتماعی همگانی برقرار کنیم .

وی ادامه داد: اگر در این چهار سال این دو کار را انجام دهیم برای تمام تاریخ بس است چون نقطه انقلاب اجتماعی است. اگر همه تحت پوشش بیمه درمانی باشند و یارانه ها هدفمند شود این انقلابی اجتماعی و اقتصادی است.

رئیس جمهور با اشاره به سابقه فعالیت محصولی در وزارت کشور گفت : وی زحمات فراوانی در وزارت کشور متحمل شد بار سنگین مهمترین وزارت خانه را بر دوش کشید به درستی و با پاکی و با موفقیت کار را انجام داد امروز هم ایشان مصمم است در خدمت دولت، در خدمت شما و در خدمت ملت یک بار سنگین مسئولیت را بر دوش بگیرد و کار مهم وزارت رفاه را جلو ببرد.

وی با بیان اینکه محصولی نشان داده که می تواند کار های بزرگ انجام دهد به نمایندگان گفت : امیدواریم که با رای خوبی که به ایشان می دهید پشتوانه لازم برای انجام ماموریت ها فراهم شود.

وی همچنین در دفاع از مجید نامجو برای تصدی وزارت نیرو تاکید کرد که در این وزارت خانه باید هم سرعت کارها بالا برود ، و هم هزینه های کارها کاهش پیدا کند.

احمدی نژاد گفت: مهندس نامجو از نیروهای مومن نیروهای انقلابی نیروهای مسلط بر کار و از متخصصان متعهد کشور است.

وی با اشاره به سابقه اجرایی 4 ساله نامجو در معاونت وزارت نیرو از نمایندگان خواست به جای تعریف پروژه ها جدید به اجرای پروژه های کنونی که در مسیر اجراست کمک کنند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد : در کشور کارهای زیادی باید انجام شود در علم آموزش فناوری در اصلاحات اداری و در فرهنگ اما طی 30 سال گذشته دو مانع همواره در برابر حرکت ملت ما قرار داشت. یک مانع از بیرون و یک مانع از درون ، مانع بیرونی فضای تهدید علیه ملت ما بود قریب 30 سال ما زیر سایه سنگین ترین تهدیدها زندگی کردیم و این تهدیدات همه تصمیم گیری ها همه رویکردهای ما و همه تعاملات ما را با بیرون از مرزها تحت تاثیر شدید قرار داد. به فضل الهی با ایستادگی بی نظیر ملت ایران و رهبری گرانقدر این فضای تهدید برای همیشه از سر ملت ایران برداشته شد.

وی ادامه داد : گرچه بعضی تصور می کردند که تهدید را می شود با لبخند با کوتاه آمدن یا به تعبیری که مشهور شد با تنش زدایی از جانب ملت ایران برطرف کرد ، دیدیم که آن روش شکست خورد .

احمدی نژاد با بیان اینکه رفع تهدید هم از موضع قدرت و با استفاده از اقتدار ملی امکان پذیر است گفت : موضوع هسته ای بهانه ای شد تا با ایستادگی و مقاومت برای همیشه تهدید از سر ملت ایران برداشته شود امروز هیچ قدرتی در دنیا جرات آن را ندارد که حتی در ذهن خودش به تهدید ملت ایران بیندیشد.

وی تصریح کرد : این حرکاتی که می بینید انجام میدهند حرکاتی انفعالی و از روی ناچاری و از روی فشار سنگین گروه های صهیونیستی است که حاکمند. همان گروه هایی که آن بلا را سر آقای بوش آوردند و او را آن گونه مفتضح و رسوا کردند آنها هنوز هستند. آنها از اینکه می بینند امنیت ملی ما در اوج قراردارد، اقتدار ملی ما در اوج قرار دارد و امروز مایوسند و متوجه شدند که راهی جز تعامل با ملت ایران و کوتاه آمدن و قرار گرفتن در کنار ملت ایران ندارند .

رئیس جمهور افزود : صهیونیست ها به شدت عصبانی هستند حتی یکی دو کشور اروپایی که سابقه استعماری طولانی دارند آنها هم عصبانی هستند آنها نمی خواستند عزت ملت ما را ببیند این مانع امروز برطرف شده، راه برای حضور گسترده و اثر گذار ملت ایران درر مدیریت جهانی و در تنظیم نظامات جهانی باز و هموار شده است و بدانید به فضل الهی روز به روز بر عزت و اقتدار ملت ایران در جهان افزوده خواهد شد.

احمدی نژاد در پایان گفت " مانع داخلی عمده که در همه عرصه های مدیریتی ما تصمیم گیری ما برنامه ریزی های ما اثر گذار بود گره های پیچیده اقتصادی بود و گره اصلی اقتصاد ما یارانه هاست ، با کمک هم در کنار ملت و رهبری ایستادیم و مانع اصلی تحمیلی از خارج را برطرف کردیم بیایید در کنار هم انشاء الله این مانع سنگین داخلی را هم برطرف کنیم تا چرخ پیشرفت جمهوری اسلامی در مسیر هموار و به سوی قله های روشن به سرعت پیش برود.

از همه شما تشکر می کنم و یک تشکر ویژه دارم برا یاینکه برای علاوه بر سه وزیر آقای میر تاج الدینی را هم به دولت می دهید بالاخره ایشان عنصر شناخته شده ای است.

دراین هنگام عده ای از نمایندگان با صدای بلند بااشاره به شماره 2 در رای گیری دیجیتالی مجلس مخالفت خود را با رفتن میر تاج الدینی از مجلس اعلام کردند و علی لاریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت گفت : آذربایجانی ها مخالفند.