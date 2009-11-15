25 هزار تن گوشت از کشتارهای خراسان رضوی به بازار عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جعفر عطارباشی صبح یکشنبه در حاشیه کارگاه بازآموزی اصول بازرسی و بهداشت گوشت در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به ورود 25 هزار تن گوشت قرمز از کشتارگاه های دام استان به بازارهای مصرف داخل و خارج از خراسان رضوی طی هفت ماهه ابتدای سال جاری، ضروری است تا دانش علمی بازرسان بهداشتی مستقر در کشتارکاه ها به طور مستمر بروزرسانی شده و از آخرین یافته های علم بازرسی گوشت و بیماری های مشترک بین استان و حیوان مطلع شدند.

وی با اعلام رقم کشتار هفت ماهه در کشتارگاه های استان گفت: این رقم حاصل نظارت کارشناسان دامپزشکی بر کشتار بیش از 701 هزار راس دام سبک و سنگین است که از این میزان 129 هزار کیلوگرم گوشت قرمز و آلایش دامی به دلیل ابتلای به برخی بیماری های مختلف به عنوان فرآورده های خام دامی غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شده و معدوم شده است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: دامهای کشتاری در فاصله زمانی یاد شده، شامل 591 هزار راس گوسفند، 52 هزار و 600 راس بز و بزغاله، 52 هزار و 400 راس گاو و گوساله و پنج هزار و 380 نفر شتر بوده است.

عطارباشی با اشاره به مخاطرات کشتار دام در معابر عمومی و خارج از کشتارگاه و نیز با توجه به در پیش بودن عید سعید قربان که در آن سنت حسنه قربانی و ذبح دام به وفور انجام می شود از کلیه حجاج و شهروندان خواست با توجه به اهمیت نظارت دامپزشکی و پیشگیری از آلودگی محیط زیست و نیز ابتلای به بیماری تب کریمه-کنگو و سایر بیماری های مشترک بین انسان و دام، از کشتار دام خارج از کشتارگاه و در معابر عمومی پرهیز و از خرید گوشت از دستفروشان خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد غیربهداشتی، مراتب را با نزدیکترین شبکه دامپزشکی محل سکونت خود درمیان گذارند تا برخوردهای قانونی و لازم صورت پذیرد.