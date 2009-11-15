اخراج اتباع بیگانه شاغل در کشور شوک بزرگ اقتصادی ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عبدالرضا شیخ الاسلامی بعداز ظهر شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تربیت مربی در کرج در جمع خبرنگاران افزود: برخی از افراد به اشتغال اتباع بیگانه در کشور خرده می گیرند و این امر را عاملی در جهت افزایش نرخ بیکاری می دانند درحالیکه اینگونه نیست.

وی ادامه داد: البته مخالف فعالیت و اشتغال غیرقانونی اتباع بیگانه در کشور هستیم اما اشتغال قانونی و رسمی آنها ایرادی ندارد.

این مسئول بیان کرد: در همه کشورها اتباع بیگانه وجود دارند و این امر تنها مختص کشور ما نیست.

شیخ الاسلامی عنوان کرد: اغلب اتباع بیگانه شاغل در کشور اهل افغانستان هستند و بسیاری از آنها به عنوان کارگرهای ساده ساختمانی فعالیت می کنند که این امر مانعی برای اشتغال شهروندان ایرانی در داخل کشور نیست.

وی اظهار داشت: بسیاری از اتباع بیگانه در صنعت ساختمان کشور به عنوان کارگر فعالیت می کنند و اگر آنها را اخراج کنیم، ناگهان یک شوک بزرگ اقتصادی ایجاد می شود و به دلیل کم شدن تعداد کارگران، قیمت کارگر به یکباره افزایش می یابد.

ابتدا باید جایگزین مناسب و کافی برای اتباع بیگانه شاغل ایجاد کنیم

شیخ الاسلامی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: ابتدا باید جایگزین مناسب و کافی برای اتباع بیگانه شاغل ایجاد کنیم و نباید این اتباع را به یکباره از کشور بیرون کرد.

وی ادامه داد: به طور کلی در مسائل اقتصادی اول باید جایگزین مناسب داشته باشیم و بعد حذف کنیم زیرا در غیر این صورت مشکلات فراوانی ایجاد می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین بسیاری از اتباع بیگانه سالها پیش به کشور ما وارد شده و در اینجا تشکیل زندگی داده اند که به همین دلیل بیرون کردن آنها به یکباره از کشور، کار صحیحی نیست.

افزایش مهارتهای اشتغال در کشور نیازمند یک عزم ملی است

شیخ الاسلامی در بخش دیگری از سخنان خود نیز عنوان کرد: افزایش مهارتهای اشتغال در کشور نیازمند یک عزم ملی است و اگر همه با هم هماهنگ عمل نکنیم، در زمینه ارتقای سطح کمی و کیفی مهارت موفق نخواهیم بود.

وزیر کار بیان کرد: بدون وجود یک عزم ملی نمی توانیم بر مشکل بیکاری و فقدان مهارت کافی در افراد شاغل و جویای کار غلبه کنیم و تنها با اتحاد و یکدلی است که این مشکل قابل حل می شود.

وی ادامه داد: لازم است نظام ملی مهارت ایجاد شود تا به کمک آن بتوانیم بخش قابل توجهی از مشکلات اشتغال در کشور را از سر راه برداریم.

این مسئول بیان کرد: افزایش مهارتهای عمومی اشتغال تنها راه حل برای مشکلات کار در کشور است و اهمیت این امر باید برای همه تبیین شود.

وزیر کار عنوان کرد: باید فرهنگ مهارت آموزی را به بهترین نحو بین مردم توسعه و ترویج دهیم و به گونه ای عمل کنیم که همه مردم ضرورت کسب مهارتهای لازم و مربوط به شغل خود را احساس کنند.

شیخ الاسلامی اظهار داشت: همچنین باید نقش کسب مهارت در کاهش مشکلات اقتصادی فرد و جامعه برای همه تبیین شود و همه افراد جویای کار به یاد داشته باشند که در صورت داشتن مهارتهای لازم، احتمال بیکار ماندن آنها بسیار کم می شود.

ورود افراد غیرماهر به مشاغل کیفیت تولید را پایین می آورد

شیخ اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: ورود افراد غیرماهر به مشاغل کیفیت تولید را پایین می آورد و مانع از تحقق بهره وری کامل و استفاده از همه منابع به شکل مطلوب می شود.

وی ادامه داد: تا حدی که ممکن است باید پیش از ورود افراد به مشاغل مختلف، مهارت کافی را به روشهای اصولی در آنها ایجاد کنیم تا در اشتغال خود موفق تر باشند و به رشد اقتصاد و کاهش مشکلات اجتماعی ناشی از بیکاری کمک کنند.

وزیر کار عنوان کرد: ایجاد قوانین لازم در این زمینه می تواند بسیار ثمربخش باشد و از ورود افراد غیرماهر به مشاغل جلوگیری کند.

این مسئول اظهار داشت: به عنوان مثال، بهتر است قانونی ایجاد شود که طی آن به افراد فاقد پروانه مهارت، تسهیلات بانکی ارائه نشود و آنها به این طریق مجبور شوند که به سراغ مهارت آموزی بروند.

بسیاری از مشکلات اجتماعی در نتیجه نداشتن مهارتهای شغلی کافی ایجاد می شود

شیخ الاسلامی در آخرین بخش از سخنان خود نیز بیان کرد: بسیاری از مشکلات اجتماعی در نتیجه نداشتن مهارتهای شغلی کافی ایجاد می شود و باید به این امر توجه خاص داشته باشیم.

وی ادامه داد: به دنبال نداشتن مهارت کافی، افراد شانس کمتری برای پیدا کردن شغل مورد نظر خود پیدا می کنند و بیکار می شوند که در نتیجه این امر ممکن است فرد بیکار گرفتار معضلات خطرناک شود.

این مسئول عنوان کرد: یکی از عواقب نداشتن مهارت کافی و بیکار شدن، گرایش به سوی اعتیاد است و این دو با هم در ارتباط هستند.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: بسیاری از افرادی که گرفتار معضلاتی از قبیل اعتیاد می شوند از هوش و استعداد بالایی برخوردار هستند و اگر زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادهای آنها فراهم شود، به سوی اعتیاد نمی روند.