کامرون و نیجریه صعود کردند/ مصر - الجزایر؛ دوباره در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال کامرون شب گذشته با شکست مراکش در زمین این تیم به عنوان یکی از نمایندگان آفریقا در رقابت‌های جام جهانی 2010 شرکت خواهد کرد. برای کامرون در این دیدار پی‌یر وب (18) و ساموئل اتوئو (52) گلزنی کردند.

نیجریه در دیگر دیدار حساس دیشب با شکست 3 بر 2 میزبان خود کنیا به رقابت‌های جام جهانی راه پیدا کرد. دنیس اولیچ (16) و آلن واتنده (79) گل‌های کنیا را به ثمر رساندند و برای نیجریه نیز اوبافمی مارتینز (62 و 83) و یاکوبو آیگبنی (65) گلزنی کردند.

بازیکنان مصر در حال شکرگزاری به دلیل پیروزی مقابل الجزایر

اما دیدار حساس و سرنوشت ساز تیم‌های مصر و الجزایر در قاهره با نتیجه 2 بر صفر به سود مصر خاتمه یافت. الجزایر تا دقیقه 5+90 این دیدار، تیم راه‌یافته به رقابت‌های جام جهانی بود اما عماد موتاب در این لحظه گلزنی کرد و بخت صعود مصر را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی زنده نگه داشت. گل اول مصر در این دیدار را عمر زکی در دقیقه 2 به ثمر رسانده بود. تک دیدار این دو تیم برای صعود به جام جهانی روز چهارشنبه در سودان برگزار خواهد شد.

در سایر دیدارهای منطقه آفریقا این نتایج حاصل شد:

* موزامبیک یک - تونس صفر

* رواندا صفر - زامبیا صفر

* توگو یک - گابون صفر

* ساحل عاج 3 - گینه صفر

* بورکینافاسو یک - مالاوی صفر

* سودان یک - بنین 2



این رقابت‌ها امروز با دیدار تیم‌های غنا - مالی پیگیری می شود.

تیم‌های فوتبال غنا و ساحل عاج پیش از این جواز صعود به مرحله پایانی رقابت‌ها را کسب کرده‌اند.