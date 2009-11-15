کتابی پس از 51 سال به کتابخانه مدرسه بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کتابدار دبیرستانی در شهر فینیکس آمریکا اعلام کرد که دانشآموز سابق این دبیرستان دو کتاب امانت گرفته شده از نیم قرن پیش را به همراه چکی به مبلغ هزار دلار به عنوان جریمه برای این مدرسه فرستادهاست.
جرجیت بوردین کتابدار دبیرستان کیملبک میگوید: این دو کتاب در سال 1959 توسط کسی که خواسته ناشناس باقی بماند از کتابخانه این دبیرستان به امانت گرفته شده بود که پس از گذشت این سالها به همراه یک چک به کتابخانه بازگردانده شد.
بوردین میگوید: این فرد در نامهای که به همراه کتابها فرستاده توضیح دادهاست که در آن سال به همراه خانوادهاش به ایالت دیگری نقل مکان کرد و کتابهای امانت گرفته به اشتباه همراه وسایل بستهبنده شده بود.
وی در این نامه گفتهاست: این حواله نقدی به منظور پرداخت جریمهای است که هر روز دو سنت در نظر گرفته میشد که حدوداً میشود 745 دلار.
این شخص در این نامه میافزاید: پول بیشتر را برای تغییر ارزش پولی که در این سالها به وجود آمده میفرستد.
کتابدار این دبیرستان میگوید: کتابهای معوقه به قفسههای کتاب باز میگردند و پول فرستاده شده صرف خرید کتابهای جدید خواهد شد.
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