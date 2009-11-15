اسرائیل به دنبال جنگی جدید در غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "فوزی برهوم" در بیانیه ای خاطرنشان کرد که ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره آزمایش موشکی جدید از سوی حماس بیانگر این است که این رژیم به دنبال فراهم کردن مقدمات حمله نظامی به نوارغزه است.

وی با بیان این مطلب افزود: هدف از این تهدیدات و بهانه تراشی ها ارتکاب جنایات بیشتر در غزه و سرپوش گذاشتن بر جنایات سابق در جنگ 22 روزه است.

در همین حال "ابوعبیده" سخنگوی گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز اظهار داشت: نمی توان انجام آزمایش موشکی حماس را تکذیب یا تایید کرد.

وی با بیان این مطلب افزود که تهدیدات رژیم صهیونیستی بیانگر شکست این رژیم در تحقق اهداف خود در جنگ 22 روزه غزه است.

ابوعبیده همچنین گفت که رژیم صهیونیستی با ادعای آزمایش موشکی از سوی حماس تلاش می کند تا از محکومیت های بین المللی ناشی از ارتکاب جنایات جنگی فرار کند.

خاطرنشان می شود که روزنامه معاریو چاپ رژیم صهیونیستی روز جمعه ادعا کرد که حماس دومین آزمایش موشک های دور برد خود را آزمایش کرد. به نوشته این روزنامه، برد موشک های جدید حماس به تل آویو نیز می رسد.

"گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به این ادعاها تهدید کرد که در حمله جدید به غزه مناطق مسکونی و پرجمعیت این منطقه را هدف قرار خواهد داد.