حجت الاسلام مرتضی وافی مسئول مرکز مطالعات راهبردی خیمه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایده اولیه تشکیل بنیاد رشد و توسعه رسانه های دینی از سوی مرکز مطالعات راهبردی خیمه مطرح شده است آن را حرکتی فعالانه در مقابل ناتوی فرهنگی دانست و گفت: اصل تشکیل بنیاد رشد و توسعه رسانه های دینی با هدف گسترش نگاه و تلقی کارشناسان و متخصصان در رابطه با دین ، تبلیغ و رسانه مدرن صورت گرفته است.

وی افزود: با شناختی که مجموعه رسانه های دینی با تعاریف دینی مختلفی که ایجاد شده در اختیار داریم ضرورت ایجاد یک ساختار شبکه ای و ممانعت از انجام فعالیتهای جزیره ای به سمت رفتاری یک هدف واحد و دقیق به شدت احساس می شود .

مسئول مرکز مطالعات راهبردی خیمه در ادامه گفت: براین اساس حدود 60 مجموعه ای که در رسانه دینی شناخته می شدند شناسایی شده ، در نشست اول 10 مؤسسه فعال در این زمینه گردهم آمده و در آن نشست مصوباتی داشتیم از جمله رسانه هایی که در این نشست حضور داشتند می توان به رادیو معارف، مؤسسه تبیان، انجمن وبلاگ نویسی دینی، مرکز مطالعات راهبری خیمه اشاره کرد. در این جلسه مصوباتی داشتیم که این مؤسسات علتی برای نشست دوم و سوم است.

دستیابی به اتفاق نظر در رسانه دینی از اهداف بنیاد برتر است

وافی تصریح کرد: اهداف بنیاد برتر باید روشن و واضح باشد تا نمایندگان مؤسسات در این بنیاد عضو شوند و فعال حضور یابند. نکته بعدی اینکه به یک تعریف دقیق و مشخص در رسانه دینی و اتفاق نظر برسیم، از این رو در آن نشستی که به ویژه در نمایشگاه مطبوعات تشکیل شد تلاش کردیم تعریف مشخص از رسانه دینی و نوع ارتباط رسانه های دینی با یکدیگر داشته باشیم چرا که درحال حاضر هریک از این رسانه ها به مثابه قطعه ای از یک جورچین فعالیت می کنند و هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند تصویر کامل و دقیقی ارائه نمی دهند.

وی با تأکید براینکه تلاش برای بروز و ظهور یک جریان چند رسانه ای متناسب با نیازهای امروز جامعه از وظایف این بنیاد است گفت: مصوبه سوم در نشست اول این بنیاد تشکیل یک دبیرخانه موقت بود.

وافی همچنین گفت: این بنیاد باید دربرگیرنده یک اتاق فکر با یک تعریف خاص باشد که این تعریف خاص دربرگیرنده نوعی آسیب شناسی است که چرا که تا کنون هیچ نهادی چنین اهدافی را پیگیری نکرده و موانع اتمالی آن را بررسی نکرده است.

وی یکی از ضرورتهای تشکیل این بنیاد را همکاری برای جلب حمایتهای مؤسسات عضو این بنیاد دانست که در آن میان می توان همکاری در جهت افزایش ضریب نفوذ و میزان اثر گذاری رسانه های عضو از طریق استفاده از سیستم توزیع مشترک، تبادل آگهی ، تبادل لینک ، پوشش خبری عملکرد رسانه های عضو ، برگزاری نمایشگاههای دوره ای مشترک، انتشار ویژه نامه های مشترک صورت گیرند.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی خیمه با اشاره به دیگر اهداف تشکیل بنیاد برتر ( بنیاد رشته و توسعه رسانه های دینی) گفت:

کمک به افزایش سطح کیفی رسانه ها از طریق تأمین منابع انسانی متخصص ، برگزاری دوره های آموزشی مشترک ، به اشتراک گذاری منابع محتوایی و اطلاعاتی مشترک ، برگزاری جشنواره رسانه های دینی و برجسته سازی اخبار و مطالب ارزشی و اسلامی از طریق پوشش خبری همزمان و مناسب توسط همه رسانه های عضو از دیگر اهداف تشکیل این بنیاد است.



حجت الاسلام وافی اظهار داشت: طرح تشکیل بنیاد برتر قرار است با تشکیل چند جلسه با حضور افرادی که نوع نگاه و رویکرد خاصی به رسانه دینی دارد پیگیری می شود و پس از آن که این اعضا به یک تعریف دقیق درباره شیوه حرکت و موضوع رسانه ها برسند و آئین نامه و اساسنامه آن تصویب شود این بنیاد به عنوان یک مؤسسه غیر دولتی ثبت خواهد شد.