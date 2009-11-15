حضور کشورهای صاحب نام در تور دچرخه سواری خزر

احمد سعادتمند در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری بدون ارائه جزئیات در این زمینه افزود: تور دوچرخه سواری مازندران 20 آذر برگزار می شود با فدراسیون هم مذاکراتی صورت گرفته است که چند کشور قدرتمند در این دوره از مسابقات حضور یابند.

وی از تشکیل مجمع خیرین ورزش یار برای اولین بار در استان خبر داد و اظهار داشت: کمک و مساعدت برای ادامه تحصیل ورزشکاران، مساعدت به آسیب دیدگان ورزش، پیشکسوتان ، مراسم ازدواج و وفات ورزشکاران ، حمایت مالی به تیمهای استانی، اهدای جوایز به قهرمانان که به صورت دلار و یا یورو، مساعدت مالی ورزشکاران بیماران خاص، ناشنوایان، نابینایان از جمله اهداف این مجمع است.

سعادتمند خاطرنشان کرد: مساعدت در جهت برگزاری جشنواره های علمی و تخصصی و مسابقات بین المللی در استان از دیگر اهداف این مجمع است.

معاون توسعه ورزشهای قهرمانی تربیت بدنی مازندران در زمینه بیمه ورزشی تاکید کرد: باشگاه های ورزشی موظف هستند ورزشکارانی را که حتی یکی جلسه برای تمرین مراجعه می نمایند را بیمه نمایند.

وی گفت: باید آمار بیمه ورزشی را بیش از این افزایش دهیم تا بتوانیم به سطح مطلوبی دست یابیم.

مازندران بیش از 200 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.