تامین 3 هزار میلیارد تومان از سرمایه اولیه بانک توسعه تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله عظیمی امروز در نشست مدیران کل تعاون استانها در تبریز با بیان اینکه صندوق تعاون سابق اغلب تسهیلات را با سفته پرداخت کرده است، گفت: این روش باید تغییر کند به نحوی که مهمترین مسئله تضمین برگشت پول مردم است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: هم اکنون بانک بر اساس بند 2 اساسنامه تحت نظر وزارت تعاون است و قرار شده است با برنامه های این وزارتخانه کار کند.

وی معوقات صندوق تعاون سابق را در ابتدای دولت نهم 32 درصد و در حال حاضر 14 درصد اعلام کرد و بیان داشت: هم اکنون بانکها پس از گذشت 6 ماه از عدم پرداخت تسهیلات آنها را سررسید گذشته و معوق اعلام می کنند که این رویه در صندوق پس از سه ماه اتفاق می افتد.

عظیمی همچنین حجم مطالبات معوق بانکها را در حال حاضر 41 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام و افزود: بانک توسعه تعاون در حال حاضر اختیارات استانها را افزایش نخواهد داد.

وی بانک توسعه تعاون را دارای برنامه های بانک الکترونیکی دانست و گفت: در حال حاضر خدمت پذیران از بانکها جلوتر حرکت می کنند به نحوی که اگر شبکه بانکی کشور نتواند خود را با امکانات سخت افزاری جدید تجهیز کند از مشتریانش عقب می ماند و سهم بازار خود را از دست خواهد داد.

عظیمی توسعه بانکداری الکترونیک را متناسب با شبکه های اجتماعی اعلام و تاکید کرد: در این رابطه ما به عنوان یک بانک ناچاریم سطح خدمات الکترونیکی خود را افزایش دهیم. بانکداری الکترونیک باعث می شود تا کار دو ساعته در شعب در طول چند ثانیه انجام شود.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون یکی از تهدیدهای شبکه بانکی کشور را عدم تجهیز آنها به آخرین سیستم های الکترونیکی و خدمات رسانی بانکی اعلام و تصریح کرد: در حال حاضر اگر شبکه بانکی کشور به سازمانهای جهانی بپیوندد به دلیل ضعف یاد شده سهم بازار خود را از دست می دهد.

وی در خصوص پرداخت تسهیلات از طریق صندوق تعاون سابق به بنگاههای زودبازده نیز اظهارداتی داشت و افزود: به نظر می رسد صندوق تعاون سابق با پرداخت حدود هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات بدون یارانه و خط اعتباری بنگاههای واقعی زودبازده را ایجاد کرده است.

عظیمی آخرین رقم پرداخت سرمایه اولیه بانک توسعه تعاون را از سوی بانک مرکزی 3 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از برنامه ریزی برای پیوستن این بانک به شبکه شتاب و همچنین راه اندازی دستگاههای خودپرداز خبر داد.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون همچنین از تلاشهای خبرنگاران به دلیل حضور آنان در عرصه های مختلف فعالیت تعاونیها تشکر کرد و خواستار انعکاس این مطلب در هر یک از رسانه ها از جمله خبرگزاری مهر شد.