برادر زنده ‌یاد مهدی سحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پیکر وی ساعت 1:30 بامداد چهارشنبه 27 آبان با پرواز شرکت هواپیمای ملی فرانسه به فرودگاه مهرآباد تهران منتقل می‌شود.

وی افزود: پیکر او بلافاصله بعد از ورود به تهران از مهرآباد به بهشت‌زهرا (س) منتقل می‌شود و بعد از انجام مناسک غسل و نماز میت به منزلش در تهران بازمی‌گردد. مراسم تشییع پیکر او نیز از ساعت 9:30 صبح از در منزلش به سمت بهشت‌زهرا (س) انجام می‌شود.

برادر زنده‌یاد سحابی درباره جزئیات این مراسم گفت: برنامه‌ریزیهایی در این خصوص انجام شده اما چون هنوز هیچ برنامه سخنرانی قطعی نشده و تصمیمی گرفته نشده نمی‌توان چیزی قطعی گفت.

این مترجم، نقاش و نویسنده ایرانی یکشنبه‌ شب گذشته 17 آبان و در سن 66 سالگی بر اثر سکته قلبی در فرانسه درگذشت.

سحابی مترجم رمان معروف و هفت جلدی "در جستجوی زمان از دست رفته" اثر مارسل پروست است که از آن به عنوان یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان یاد می‌شود.

"مرگ آرتمیو کروز" (کارلوس فوئنتس)، "مادام بوواری" و "تربیت احساسات" (گوستاو فلوبر)، "دسته دلقکها" و "مرگ قسطی" (لویی فردینان سلین) از دیگر آثار این مترجم فقید است. از وی چند اثر تالیفی نیز در حوزه داستان کوتاه و رمان به یادگار مانده است که از جمله می‌توان به رمان " ناگهان سیلاب" اشاره کرد.



