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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۴

سطح کشت کلزا در مناطق کوهستانی مازندران 26 درصد بیشتر شد

ساری - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان جهاد کشاوری مازندران اعلام کرد: سطح کشت کلزا سال جاری در مناطق کوهستانی استان 26.5 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش یافت.

عنایت الله تورنگ صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا پایان نیمه اول آبان ماه سالجاری در سطح  31 هزار و 386 هکتار از اراضی قرارداد کشت منعقد شد.

وی اظهار داشت: در این زمینه با 16 هزار و 406 کشاورز قرار داد منعقد شد و از مجموع اراضی 12 هزار و 478 هکتار بیمه شدند.

وی خاطرنشان کرد: میزان مزارع بذرکاری شده 24 هزار و 502 هکتار، سطح سبز 16 هزار و 528 هکتار بوده و در این مدت  سه میلیون و 615 هزار و 50 کیلوگرم کود اوره  بین کشاورزان توزیع شد.

به گفته تورنگ، یک میلیون و 225 هزار و 120 کیلوگرم فسفات، 616 هزار و 805 کیلوگرم پتاس، 155 هزار و 270 گوگرد نیز بین کشاورزان توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازنردان بیان داشت: پروژه آرمانی کلزا نیز در سطح 1250 هکتار از اراضی که از تمرکز و یکپارچگی بیشتری برخوردار بوده در جهت ارتقاء بهره وری و افزایش کمی و کیفی محصول در حال اجراست.

کد مطلب 983353

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