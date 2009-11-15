سطح کشت کلزا در مناطق کوهستانی مازندران 26 درصد بیشتر شد

عنایت الله تورنگ صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا پایان نیمه اول آبان ماه سالجاری در سطح 31 هزار و 386 هکتار از اراضی قرارداد کشت منعقد شد.

وی اظهار داشت: در این زمینه با 16 هزار و 406 کشاورز قرار داد منعقد شد و از مجموع اراضی 12 هزار و 478 هکتار بیمه شدند.

وی خاطرنشان کرد: میزان مزارع بذرکاری شده 24 هزار و 502 هکتار، سطح سبز 16 هزار و 528 هکتار بوده و در این مدت سه میلیون و 615 هزار و 50 کیلوگرم کود اوره بین کشاورزان توزیع شد.

به گفته تورنگ، یک میلیون و 225 هزار و 120 کیلوگرم فسفات، 616 هزار و 805 کیلوگرم پتاس، 155 هزار و 270 گوگرد نیز بین کشاورزان توزیع شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازنردان بیان داشت: پروژه آرمانی کلزا نیز در سطح 1250 هکتار از اراضی که از تمرکز و یکپارچگی بیشتری برخوردار بوده در جهت ارتقاء بهره وری و افزایش کمی و کیفی محصول در حال اجراست.

