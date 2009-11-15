تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه ادبی "سیمرغ"

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این دبیرخانه این جایزه ادبی 17 آبان را آخرین مهلت دریافت آثار تعیین کرده بود که به دلیل استقبال نویسندگان و شاعران این مهلت تا 6 دی ماه تمدید شد.

جایزه ادبی سیمرغ از طرف داوران بنیاد آرمان شهر به سه اثر ادبی برتر اعطا خواهد شد. موضوعات اصلی این جایزه ادبی عبارتند از: "قربانی : آسیب‌دیدگان نابسامانی و درگیریها و جنگهای دوره اخیر"، "شکنجه: آزارهای جسمی، جنسی، روحی و اجتماعی"، "نفی جنگ: خشونت و نظامیگری".

این جایزه ادبی که در افغانستان برگزار می‌شود ویژه همه نویسندگان و شاعران کشورهای فارسی‌زبان بوده و برگزاری آن به بهانه روز جهانی صلح است؛ با این شعار که "ما 365 روز صلح می‌خواهیم؛ نه یک روز کمتر، بلکه یک روز هم بیشتر".

شرکت‌کنندگان لازم است قطعه ادبی، روایت، خاطر، قصه، داستان کوتاه (بین ده تا سی صفحه حداکثر) و یا شعر(حداکثر سه شعر) خود را در باره و یا با الهام از موضوعات تعیین شده برای شرکت در مسابقه ارسال کنند.

آنها می‌توانند در مهلت تعیین شده آثار خود را به آدرسهای armanshahrfoundation@gmail.com و Jayeza.simorgh@gmail.com بفرستند.